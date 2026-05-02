پی ایس ایل 11 کی فاتح ٹیم کو 10 لاکھ ڈالر ملیں گے

ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ  (پی ایس ایل) سیزن 11 کے لیے انعامی رقم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔

پی سی بی کے مطابق فاتح ٹیم کے لیے انعامی رقم 5 لاکھ جب کہ رنر اپ کے لیے انعامی رقم 2 لاکھ ڈالرکی رکھی گئی ہے۔

پی سی بی کے مطابق  پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار فاتح ٹیم کو الگ سے 5 لاکھ ڈالر کی انعامی رقم دی جائےگی۔

پی سی بی کا کہنا ہےکہ  پی ایس ایل کی رنر اپ ٹیم کو بھی  3 لاکھ ڈالر کی اضافی انعامی رقم ملے گی۔

پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل کی بہترین پلیئر ڈویلپمنٹ کے لیےکوشش کرنے والی فرنچائز کو بھی 2 لاکھ ڈالر کی رقم ملےگی۔

خیال رہےکہ پی ایس ایل 11 کا فائنل اتوارکو  پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگزمین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائےگا۔

پی ایس ایل کے فائنل کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان  بھی کر دیا گیا ہے۔

احسن رضا اور کرسٹوفر گیفینی آن فیلڈ ایمپائرز ہوإ گے، الیگزینڈر وارف تھرڈ جب کہ آصف یعقوب فورتھ ایمپائر ہوں گے۔

روشن مہاناما پی ایس ایل 11 کے فائنل میں میچ ریفری کے فرائض سرانجام دیں گے۔


