واٹس ایپ میں بڑی تبدیلیاں متوقع، سوشل پلیٹ فارم بنانے کی تیاری

واٹس ایپ 2026 میں نمایاں تبدیلیوں کے ساتھ سامنے آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جہاں اسے محض میسجنگ ایپ کے بجائے ایک مکمل سوشل پلیٹ فارم میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔

غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کمپنی واٹس ایپ صارفین کو چیٹنگ کے ساتھ ساتھ تصاویر، ویڈیوز اور دیگر مواد کے ذریعے زیادہ مؤثر انداز میں ایک دوسرے سے جوڑنے پر کام کر رہی ہے۔

رپورٹ کے مطابق نئی اپڈیٹ میں سب سے اہم فیچر یوزرنیم سسٹم ہو گا۔ جس کے ذریعے صارفین فون نمبر کے بغیر بھی ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں گے۔ جیسا کہ انسٹاگرام پر ممکن ہے۔ اس سے صارفین کی پرائیویسی بہتر ہونے کے ساتھ نئے لوگوں سے رابطہ بھی آسان ہو جائے گا۔

اس کے علاوہ اسٹیٹس فیچر کو بھی مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ جس میں میوزک شامل کرنے، اسٹیٹس کو لائیک کرنے اور “ایڈ یوئرس” جیسے انٹرایکٹو فیچرز متعارف کروائے جائیں گے۔

رپورٹس کے مطابق “اباؤٹ” سیکشن کو بھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ جہاں صارفین مختصر پیغامات شیئر کر سکیں گے جو 24 گھنٹے بعد خودکار طور پر ختم ہو جائیں گے۔

چیٹ تھیمز، اسٹیکرز تجاویز، چینل سبسکرپشن اور مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے چلنے والے ٹولز بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ جن کے ذریعے تصاویر ایڈٹ کرنے اور پیغامات لکھنے میں آسانی ہو گی۔

 

ان تبدیلیوں کا مقصد واٹس ایپ کو زیادہ جدید اور انٹرایکٹو بنانا ہے۔ تاہم بعض صارفین کا خیال ہے کہ اس سے ایپ کی سادگی متاثر ہو سکتی ہے۔


