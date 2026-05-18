تازہ تر ین
Uncategorized

لوگوں کے جو بچے اوور ڈوز سے مر گئے، پولیس نے وہ بھی مجھ پر ڈال دیئے انمول پنکی کے الزامات

لاہور میں گرفتار مبینہ منشیات فروش انمول عرف پنکی نے دورانِ تفتیش سنسنی خیز انکشافات کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ اوور ڈوز سے ہلاک ہونے والے بعض افراد کے مقدمات بھی اس پر ڈال دیے گئے۔

انمول پنکی کا کہنا تھا کہ پولیس نے مختلف کیسز میں اسے مرکزی ملزم بنا کر پیش کیا، جبکہ کئی اموات کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ بعض افراد کی اوور ڈوز سے ہلاکتوں کو بھی اس کے خلاف استعمال کیا گیا۔

دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے ادارے اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ پولیس حکام کا مؤقف ہے کہ تمام کارروائیاں شواہد اور تفتیش کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔

یہ کیس سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں بھی خاصی توجہ حاصل کر چکا ہے، جہاں مختلف دعوؤں اور الزامات پر بحث جاری ہے۔


اہم خبریں
موبائل فون مہنگے ہونے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی
معروف بھارتی فلم میکر نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی
انمول عرف پنکی کی عدالت پیشی خطرناک قرار، سماعت جیل میں ہوگی
وزیراعلیٰ کے پی کا وزیراعظم سے سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی کی بندش کا مسئلہ حل کرنےکا مطالبہ
وہ برانڈ جو گاہکوں کو ‘کچرا’ بیچ کر کروڑ پتی بن گیا
آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شہری پریشان
سندھ طاس معاہدہ : ثالثی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنا دیا
وزیر اعظم اور قطری ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ
گندم کی قلت، سی این جی بند، عوام سڑکوں پر آ سکتی ہے، گورنر خیبر پختونخوا
آٹے کے نئے سرکاری ریٹ جاری، شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور
تیسرے بچے کی پیدائش پر 30 ہزار اور چوتھے پر 40 ہزار، وزیراعلیٰ کا حیران کن فیصلہ
لیگی ایم پی اے عظمیٰ کاردار جم کرتے سر پر راڈ لگنے سے زخمی
وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 2 مریض بذریعہ ایمبولینس چلاس سے لاہور منتقل
ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کیلئے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل طلب
کوئٹہ سبی قومی شاہراہ کی توسیع کا منصوبہ مکمل
پنجاب حکومت کا فلاحی اقدام، مریم نواز نے 720 محنت کشوں کو مفت رہائشی فلیٹس فراہم کردیے





دلچسپ و عجیب
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
امریکا: مفت ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain