تازہ تر ین
صحت

ملتان؛ مشتبہ ایچ آئی وی مریض کی رپورٹ سے قبل سرجری، تحقیقاتی کمیٹی تشکیل

ملتان کے نشتر اسپتال میں ایک اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو مشتبہ ایچ آئی وی مریض کی ٹیسٹنگ سے قبل سرجری پرفارم کرنے کے کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق اس واقعے نے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کے ممکنہ ایچ آئی وی سے متاثر ہونے اور انفیکشن کنٹرول پروٹوکول میں کوتاہی پر تشویش پیدا کردی ہے۔

اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق چار رکنی انکوائری کمیٹی واقعے کی تحقیقات کرے گی اور دو دن کے اندر اپنے نتائج پیش کرے گی۔

 

انکوائری کمیٹی کے رکن اور متعدی امراض کے انچارج ڈاکٹر ریواد نور نے نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صورتحال قابو میں ہے اور تمام سرجیکل آلات کو جراثیم سے پاک کرنے کi احتیاطی تدابیر اپنائی گئی ہیں۔

 

ہسپتال ذرائع نے بتایا کہ یہ سرجری منگل 19 مئی کو ہسپتال کے آپریٹنگ تھیٹر میں کی گئی۔ ایک جونیئر ڈاکٹر نے مبینہ طور پر آپریشن سے پہلے مریض کی ایچ آئی وی اسکریننگ رپورٹ نہ ہونے کی اطلاع دی تھی تاہم مبینہ طور پر اعتراض پر توجہ نہیں دی گئی اور طریقہ کار آگے بڑھا۔

وارڈ انچارج ڈاکٹر مسعود ہراج نے بتایا کہ انہیں بدھ کی صبح اس مسئلے کا علم ہوا اور انہوں نے فوری طور پر میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کے ساتھ ساتھ متعدی امراض کے انچارج کو فوری احتیاطی تدابیر کو یقینی بنانے کے لیے کہا۔

ڈاکٹر ہراج نے مزید واضح کیا کہ مریض کی اس سے قبل دو سرجری ہوئی تھیں، جس کے دوران ایچ آئی وی کی اسکریننگ کی گئی تھی اور اس کے نتائج منفی آئے تھے۔ بعد میں مریض کے ایچ آئی وی پازیٹو ہونے کی تصدیق ہوئی تاہم نتائج آنے سے پہلے سرجری کردی گئی۔

انہوں نے مزید کہا کہ ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایچ آئی وی پازیٹو مریض کی سرجری سب سے آخر میں ہوئی تھی۔


اہم خبریں
آرمی چیف عاصم منیر کا دورہ ایران خطے کی صورتِ حال پر اہم بات چیت متوقع
لندن میں شدید گرمی کی لہر، ‘یلو ہیلتھ الرٹ’ جاری
خاتون کو ہراساں، بلیک میل کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے، مریم نواز
ڈالر مہنگا اور سونا سستا ہو گیا
جماعت اسلامی آج پیٹرولیم لیوی کیخلاف ملک گیر مظاہرے کرے گی
قربانی کے جانوروں کی صحت کا خیال رکھیے، احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے
پنجاب بھر میں سرکاری سطح پر نئی نمبر پلیٹس جاری کرنے کا فیصلہ
بجلی بل پر کیو آرکوڈ کی آڑ میں صارفین کی معلومات چوری ہونےکا خدشہ، ایڈوائزری جاری
ریلوےملازمین کی سالہا سال سے زیرالتواء ادائیگیوں کا آغاز
پی ٹی آئی نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی پر غور شروع کردیا
بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند
کراچی میں آج وقفے وقفے سے تیز سمندری ہوائیں چلنے کا امکان
خطبہ حج 35 زبانوں کے ترجمے کے ساتھ نشر کیا جائے گا
انمول پنکی کے پیچھے کون ہے؟ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا اہم بیان آگیا
حج کے اخراجات میں 4 گناہ اضافہ ہو گیا
پابندی کے باوجود پتنگ بازی، جمع کرائی گئی رپورٹ کی روشنی میں مزید جواب طلب





دلچسپ و عجیب
8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی غلطی پکڑلی، ایجنسی کا نشاندہی پر شکریہ
امریکا: فٹبال فیلڈ کے برابر گھاس کاٹنے کا انوکھا ریکارڈ
کیڑے والے بسکٹ، جاپان کا عجیب اور مشہور اسنیک
خاتون کے ہاں پانچ دن میں چار بچوں کی پیدائش، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
امریکا: مفت ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain