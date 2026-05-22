فیصلہ ایران کو کرنا ہے ، امید ہے معاہدہ طے پا جائے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں، مارکو روبیو

امریکی سینیٹر مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران سے متعلق حتمی فیصلہ ایران کو خود کرنا ہے، تاہم انہیں امید ہے کہ ایک معاہدہ طے پا سکتا ہے جو خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

مارکو روبیو کے مطابق وہ اس معاملے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مسلسل رابطے میں ہیں اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سفارتی کوششیں اب بھی جاری ہیں اور امید ہے کہ فریقین کسی مشترکہ سمجھوتے تک پہنچ سکتے ہیں۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی اور عالمی سطح پر سفارتی سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔


