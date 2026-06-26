ایشیا پیسیفک پیڈل کپ: جمعہ کو پاکستان اور بھارت ہوں گےآمنے سامنے

ایشیا پیسیفک پیڈل کپ میں شائقین کو ایک اور بڑا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا، جہاں جمعہ کو پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک دوسرے کے مدمقابل ہوں گی۔ دونوں روایتی حریف ٹیموں کے درمیان ہونے والے اس میچ کو ٹورنامنٹ کے سب سے اہم مقابلوں میں شمار کیا جا رہا ہے، جس کا دنیا بھر کے پیڈل شائقین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔
پاکستانی ٹیم ایونٹ میں مضبوط کارکردگی کے عزم کے ساتھ میدان میں اترے گی، جبکہ بھارتی ٹیم بھی فتح حاصل کرنے کے لیے بھرپور تیاری کر چکی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ میچ گروپ مرحلے میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔
ایشیا پیسیفک پیڈل کپ خطے میں پیڈل کھیل کے فروغ کے لیے ایک اہم ایونٹ سمجھا جاتا ہے، جہاں مختلف ممالک کی ٹیمیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ ہائی وولٹیج ٹاکرا ٹورنامنٹ کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔