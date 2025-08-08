صحت

دماغ میں اہم دھات کی کمی خطرناک بیماری کا ممکنہ سبب قرار

ایک تازہ ترین تحقیق میں میں بتایا گیا ہے کہ دماغ میں لیتھیئم کی کمی الزائمرز بیماری کا ایک بڑا سبب ہوسکتی ہے۔

امریکی شہر بوسٹن میں قائم ہارورڈ میڈیکل اسکول میں کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا کہ مستقبل میں لیتھیئم کی مقدار کو قابو کر کے بیماری کو روکنا یا ختم کرنا ممکن ہو سکتا ہے، اگرچہ مریضوں میں ایسے کوئی آثار نہیں دیکھے گئے۔

ہارورڈ کے نیورو سائنٹسٹ بروس یینکر نے ابتدائی طور پر لکھا کہ زیادہ مقدار میں لیتھیئم دینے سے چوہوں میں الزائمرز کی علامات کم ہوئی تھیں۔

بعد ازاں ان کی ٹیم نے ریلیجیئس آرڈرز اسٹڈی میں شریک افراد کے دماغ کے پوسٹ مارٹم میں متعدد دھاتوں کی مقدار کی پیمائش کی۔ طویل مدت جاری رہنے والی اس تحقیق میں 65 برس اور اس سے زیادہ کی عمر کے کیتھلک نن، پادری اور بردرز شامل تھے۔ معتدل بیماری میں مبتلا افراد میں 26 دھاتوں میں سے صرف لیتھیئم کو واضح طور پر کم پایا گیا۔

تحقیق میں بروس یینکر نے لکھا کہ الزائمرز کے مریضوں میں سب سے اہم تبدیلی لیتھیئم کی مقدار میں کمی تھی۔


اہم خبریں
۔200 کے بجائے بجلی کے 300 یونٹس تک پروٹیکٹڈ شرح میں لانے کی تجویز
سکیورٹی فورسز نے لاہور کے قریب بھارتی ڈرون مارگرایا
کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشترعلاقوں میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس تیسرے روز بھی معطل
پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا؛ قومی اسمبلی سے تین اہم عہدے اور کمیٹیوں کی رکنیت واپس لے لی گئی
پاکستان کرکٹ بورڈ نے حیدر علی کو معطل کردیا
بھارت کے 11 ریسلرز کو دھوکا دہی پر معطل کردیا گیا
جنگ بندی پیوٹن پر منحصر: ٹرمپ
ملک میں تیز بارش کی پیش گوئی
غزہ میں 197 بھوک سے شہید
میجر طفیل شہید کو خراجِ عقیدت
سلیکشن کمیشن کے رکن اسد شفیق کو ایک اور اہم ذمہ داری سونپ دی گئی
بنگلا دیش: عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان، طلبہ کا جشن
ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیاں، بھارتی اسٹاک مارکیٹس کریش
صدر ٹرمپ کی اسرائیلی قبضے پر خاموش حمایت
اسرائیل غزہ جنگ سے فلسطینیوں کو بھوکا مارنا چاہتا ہے: مصری صدر
حماس نے غزہ کی آئندہ حکومت سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا





دلچسپ و عجیب
۔20 سالہ نوجوان نے 400 افراد کے ساتھ نیا ملک قائم کرلیا
چیٹ جی پی ٹی نیا ورژن، نوکریوں کا خطرہ
انگلینڈ میں شمالی یارکشائر میں ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد
کیرئیر کے آغاز میں کاسٹنگ کاؤچ کا سامنا کرنا پڑا، حفصہ بٹ
جنگِ عظیم دوم میں ڈوبنے والے متعدد جہازوں کی نئی تصاویر جاری
امریکا: کتے نے بوتلوں سے ڈھکن ہٹانے کا انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
9 وولٹ بیٹری ذائقے والے چپس متعارف — ایک کمپنی کا انوکھا اقدام
چوسنیوں کا رجحان بڑوں میں عام ہوتا جا رہا ہے — چین
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain