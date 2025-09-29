آئی ایم ایف نے پاکستان سے توانائی شعبے میں نقصانات اور بجلی چوری روکنے کا پلان طلب کرلیا

پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) کے درمیان دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری ہیں اور آئی ایم ایف نے توانائی کے شعبے میں گردشی قرض کا اِن فلو جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
آئی ایم ایف نے پاکستان سے توانائی کے شعبے میں ہونے والے نقصانات اور بجلی چوری روکنے کا پلان اور کیپیسٹی چارجز میں کمی کی تجاویز مانگ لی ہیں۔
پاکستانی حکام نے آئی ایم ایف کو گردشی قرض 6 سال کے مقررہ ہدف سے پہلے ہی ختم کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے بتایا کہ گردشی قرض کے خاتمے کے لیے بینکوں سے 1225 ارب روپے کے قرض کا معاہدہ طے پاگیا ہے۔
آئی ایم ایف وفد کو بتایا گیا کہ قرض معاہدے سے صارفین پر کوئی نیا بوجھ نہیں آئے گا، ادائیگیاں پہلے سے عائد 3 روپے 23 پیسے فی یونٹ سرچارج سے کی جائیں گی، اضافی بجلی صنعتی شعبے اور کرپٹو مائننگ میں استعمال کی جائے گی۔
عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان سے ڈسکوز کی گورننس بہتر بنانے کے لیے اصلاحات تیز کرنے کا بھی مطالبہ کردیا۔