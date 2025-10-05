تازہ تر ین
انٹر نیشنل, اہم خبریں

بھارت اور چین کے درمیان 5 سال بعد براہِ راست پروازوں کی بحالی

بھارت اور چین کے درمیان پانچ سال بعد براہِ راست پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، حکام کے مطابق بکنگ کا آغاز آج سے کر دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ پروازیں اکتوبر کے آخر تک دوبارہ شروع ہوں گی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق، بھارت اور چین کے درمیان براہِ راست فضائی سروس 2020 میں کووِڈ-19 وبا کے دوران معطل کی گئی تھی، جب دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی بھی بڑھ گئی تھی۔ تاہم اب تعلقات میں بتدریج بہتری آنے کے بعد فضائی رابطے بحال کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔

بھارتی وزارتِ ہوا بازی کے مطابق، پروازوں کی بحالی سے عوامی روابط، سیاحت اور تجارتی تعلقات کو فروغ ملے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام دوطرفہ تعلقات کو معمول پر لانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔

بھارتی ایئرلائن انڈیگو (IndiGo) نے اعلان کیا ہے کہ وہ 26 اکتوبر سے کولکتہ اور گوانگژو کے درمیان روزانہ براہِ راست پروازیں شروع کرے گی، جس کے بعد سروس کو نئی دہلی تک توسیع دینے کا منصوبہ ہے۔ ایئرلائن کے مطابق یہ پروازیں سرحد پار تجارت اور کاروباری شراکت داریوں کو دوبارہ فعال کرنے میں مددگار ہوں گی۔

چین اور بھارت کے تعلقات 2020 میں اس وقت بگڑ گئے تھے، جب ہمالیہ کی متنازع سرحد پر جھڑپ میں 20 بھارتی اور 4 چینی فوجی مارے گئے تھے۔ تاہم حالیہ برسوں میں دونوں ممالک نے مذاکرات، تجارتی تعاون اور مذہبی سیاحت کے ذریعے تعلقات میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔


اہم خبریں
افغانستان سے متعلق 4 ملکی اجلاس 6 اکتوبر کو روس میں ہوگا،افغانستان کی صورتحال پر غور ہوگا
بھارت اور چین کے درمیان 5 سال بعد براہِ راست پروازوں کی بحالی
پیپلز پارٹی اور مریم نواز کے درمیان بڑھتی کشیدگی، وزیراعظم کی نواز شریف سے صلح کرانے کی درخواست
آزاد کشمیر: میرپور میں منگلا ڈیم سے ملحقہ علاقے میں زمین سرکنے سے کئی مکانات دھنس گئے
وزیراعلیٰ کے پی کی ایمل ولی خان کو سکیورٹی فراہم کرنےکی ہدایت
قاہرہ میں غزہ امن مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے، اسرائیل، حماس اور قطر کی شرکت متوقع
قطر میں اسرائیلی حملہ، حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ منظر عام پر آگئے
یورپ بھر میں غزہ کے حق میں مظاہرے، ہزاروں افراد سڑکوں پر، لندن میں گرفتاریاں
خضدار میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنۃ الہندوستان کے 14 دہشتگرد ہلاک
ینگ ڈاکٹرز کا آوارہ کتوں کیخلاف لاہور ہائیکورٹ سے رجوع
آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے وفاقی حکومت کی جانب سے تسلیم مطالبات کے نکات جاری کردیے
پی آئی اے نے اپنے برطانوی آپریشن کا باضابطہ اعلان کردیا
ملک میں مزید بارشوں اور بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کا امکان
ٹرمپ امن منصوبے پرحماس کا جواب: اسرائیل نے غزہ پر قبضے کا منصوبہ فوری روک دیا
امریکی صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں، فلسطین میں جنگ بندی کے قریب ہیں: شہباز شریف
ملک میں حالیہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.56 فیصد اضافہ





دلچسپ و عجیب
جسم کے بجائے چینی نوجوانوں میں ٹوتھ ٹیٹوز کا رجحان مقبول، یہ کتنی قیمت پر تیار ہوتے ہیں؟
بھارتی عدالت میں ڈاکٹروں کی رائٹنگ سے متعلق کیس کی سماعت، جج کی انوکھی ہدایت
ثنا جاوید کیساتھ طلاق کی افواہیں؛ شعیب ملک کا ردعمل سامنے آگیا
زور کی جمائی لینے پر برطانوی خاتون کی گردن ’ٹوٹ‘ گئی
گلوکار زوبین گارگ کو کس نے قتل کی سازش کر کے زہر دیا؟
بارش میں اڑتے جہاز پر کھڑے ہو کر خطرناک اسٹنٹ کا عالمی ریکارڈ قائم (ویڈیو)
تعلیم کا حصول کسی بھی عمر میں ممکن، 60 سالہ شخص یونیورسٹی کا طالبعلم بن گیا
اسپینش بحری جہاز کے ملبے سے 10 لاکھ ڈالرز مالیت کا خزانہ برآمد
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain