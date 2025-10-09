تازہ تر ین
دلچسپ و عجیب

امریکا میں لڑکی نے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

امریکا میں ایک کامک کی مداح لڑکی نے بیٹ مین کے ولن ’جوکر‘ سے متعلقہ 2318 اشیاء اکٹھی کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

امریکی ریاست انڈیانا کے شہر بلومنگٹن کی 22 سالہ میگن پیئرس کے مطابق انہوں نے یہ اشیاء مڈل اسکول جمع کرنی شروع کیں اور جلد ہی ان کے پاس اس کردار کے ایکشن فیگر اور کامکس سے لے کر جوکر رولر بلیڈز، اسکیٹ بورڈ اور 1966 کے ملک کیپس تک کافی جیزیں جمع ہوگئیں۔

ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی کلیکشن کے حوالے سے کانٹینٹ سوشل میڈیا پر کووڈ کی عالمی وباء کے دوران پوسٹ کرنا شروع کیا، جس پر ان کی گینیز ورلڈ ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی (جس کے لیے انہوں نے 2023 میں کوششیں شروع کی)۔

میگن کو ہر لائسنس شدہ شے کو گِننا اور درج کرنا تھا اور یہ عمل کو پانچ ماہرین کی نگرانی میں کیا جانا تھا۔

انہوں نے بتایا کہ ان کو ہر شے کی تفصیل اور ایک تصویر پیش کرنی تھی۔


اہم خبریں
وفاقی کابینہ نے پاک سعودی تاریخی دفاعی معاہدے کی توثیق کردی
26 ویں آئینی ترمیم کیس: آئین میں ترمیم ہونے تک موجودہ آئین پر ہی انحصار کرنا ہو گا: جسٹس امین الدین
دفاعی معاہدے کے بعد پاک سعودی تعلقات کو کاروبار اور سرمایہ کاری سے مزید مضبوط بنائیں گے، وزیراعظم
علی امین گنڈا پور نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، سہیل آفریدی نئے وزیراعلیٰ ہوں گے
کسی بھی بھارتی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا: کور کمانڈرز کانفرنس
سلمان اکرم راجہ نے علی امین گنڈاپور کو ہٹانے کی وجہ بتا دی
آزاد کشمیر کے وزیراعظم چوہدری انوار الحق کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ
امریکی سفارتخانے کے وفد کی اڈیالا جیل آمد، مجرم ظاہر جعفر سے ملاقات
امریکا کا پاکستان کو جدید فضائی میزائل فروخت کرنے کا فیصلہ
رئیلٹی شو ’’بگ باس‘‘ اچانک بند، اسٹوڈیو سیل کردیا گیا
جرمنی میں نو منتخب میئر چاقو حملے میں شدید زخمی، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل
گاڑیوں کی گفٹ اسکیم ختم، کار درآمد کی اسکیم سخت کی جائے گی، حکومت اور آئی ایم ایف میں اتفاق
چین میں ڈرون سے آتش بازی کے دوران حادثہ، تماشائیوں میں بھگڈر مچ گئی
ایکواڈور کے صدر پر قاتلانہ حملہ، 500 سے زائد مظاہرین کا صدر کی گاڑی کو گھیر کر پتھراؤ
اترپردیش میں مسلم رہنماؤں کی املاک پر بلڈوزر کارروائی، مودی حکومت کا مسلم دشمن چہرہ بے نقاب
سندھ پنجاب کشیدگی؛ وزیراعظم نے پارٹی کے سینیئر رہنماؤں کو طلب کرلیا





دلچسپ و عجیب
امریکا میں لڑکی نے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا
کمر درد دور کرنے کیلئے 8 زندہ مینڈک کھانے والی معمر خاتون اسپتال پہنچ گئیں
امیتابھ بچن آنجہانی والدہ کی آواز سن کر آبدیدہ ہوگئے
امریکی ہوٹل میں بھوت پکڑنے کے مقابلے کا اعلان
اداکارہ جویریہ عباسی نے ایک ہی شادی میں دو نکاح کیوں کیے؟
چوہے زہریلی گیسوں میں کیسے زندہ رہ جاتے ہیں، حیران کُن صلاحیت
فرانس میں انجیکشن سے لوگوں کو ڈرانے والا ٹک ٹاکر گرفتار
تانترک کے کہنے پر فنانسر کو پان میں انسانی گوشت ڈال کر کھلایا تھا: مہیش بھٹ کا انکشاف
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain