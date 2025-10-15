تازہ تر ین
کیرئیر بنانا مشکل تھا میرے علاوہ انڈسٹری میں کوئی اور گاؤں سے نہیں آیا، کنگنا رناوت

بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کنگنا رناوت نے کہا ہے کہ ان کا فلمی اور سیاسی سفر بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کے مقابلے میں زیادہ چیلنجنگ رہا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 39 سالہ کنگنا کا کہنا تھا کہ ان کی کامیابی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہ بھارتی ریاست ہماچل پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں بھملہ سے تعلق رکھتی ہیں، جبکہ ان کے بقول بالی ووڈ میں شاذ و نادر ہی کوئی دیہی پس منظر سے آ کر اسٹار بن سکا ہے۔

کنگنا نے کہا کہ شاہ رخ خان دہلی سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، جبکہ خود انہیں دیہی پس منظر سے تعلق رکھنے کے باعث کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری اور دیہی پس منظر کے فرق کے باعث ان کا بالی ووڈ کا سفر زیادہ مشکل اور مشقت طلب رہا۔

اداکارہ نے مزید کہا کہ ہر شخص کو اپنے سفر اور کامیابی پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے، اور وہ بھی اپنی جدوجہد پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ کنگنا کے مطابق اگر لوگ ان کے مؤقف سے اختلاف کریں تو انہیں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ سچائی پر یقین رکھتی ہیں اور خود سے بھی ہمیشہ سچ بولتی ہیں۔

یاد رہے کہ بالی ووڈ کی خوبرو اداکارہ کنگنا رناوت نے 2006 میں فلم گینگسٹر سے انڈسٹری میں ڈیبیو کیا تھا جس کیلئے انہیں بیسٹ فی میل ڈیبیو کا فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا تھا اور ان کی پہلی ہی فلم کامیاب رہی جس کے بعد کبھی انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔


