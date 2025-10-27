تازہ تر ین
شہری نے انشورنس حاصل کرنے کیلئے اپنی مہنگی اسپورٹس کار کو آگ لگا دی

برازیل میں ایک شہری نے محض انشورنس حاصل کرنے کیلئے اپنی مہنگی اسپورٹس کار پورشے کو آگ لگا دی۔

برازیل کے ایک ڈرائیور کی بدقسمتی تھی کہ وہ اپنی اسپورٹس کار کی انشورنس کو کیش کرانے کیلئے آگ لگاتے ہوئے پکڑا گیا۔

پَرانا کی سِوِل پولیس سے ایک شخص نے رابطہ کیا جس نے دعویٰ کیا کہ اسے مسلح افراد نے ٹریفک میں روکا اور دیہی علاقے میں لے جانے کے بعد اس کی گاڑی کو آگ لگا دی۔

شہری نے دعویٰ کیا کہ اسے آخری سیکنڈ میں راہگیروں نے بچایا جنہوں نے جلتی ہوئی گاڑی سے اس کی چیخیں سنی تھیں اور وہ معمولی طور پر جھلس گئے۔

شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے حملہ آوروں کی اس حرکت کی وجوہات کو نہیں جانتا تھا۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کی جس میں کچھ عجیب و غریب تفصیلات سامنے آئیں۔

اس معاملے میں متاثرہ شخص نے اپنے اغوا کی کہانی بنائی تھی، کیونکہ آتشزدگی کی جگہ کے قریب ایک فارم کے سی سی ٹی وی میں پورشے اسپورٹس کار کے مالک کو خود آگ لگاتے ہوئے دکھایا گیا اور اس طرح شہری کا جھوٹ پکڑا گیا۔


