تازہ تر ین
سائنس و ٹیکنالوجی

چاند کی شکل بگڑنے لگی؟ سائنسدانوں نے خبردار کر دیا

اسلام آباد: سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں نے شہریوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، جہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چاند کی شکل میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ کئی افراد نے مختلف شہروں سے تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاند معمول سے مختلف دکھائی دے رہا ہے۔

ماہرینِ فلکیات کے مطابق چاند کی شکل میں نظر آنے والی یہ تبدیلی دراصل اس کے قدرتی مراحل (Phases) کا حصہ ہے۔ چاند زمین کے گرد گردش کے دوران مختلف زاویوں سے سورج کی روشنی حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی ہلال، کبھی نصف اور کبھی مکمل چاند دکھائی دیتا ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں فضا میں گردوغبار، بادلوں کی تہہ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث چاند کا رنگ اور جسامت عام دنوں سے مختلف محسوس ہو سکتی ہے۔

فلکیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ البتہ انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبروں پر یقین کرنے کے بجائے مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ آئندہ چند روز میں چاند اپنی ایک اور خوبصورت شکل میں نظر آئے گا، جسے دیکھنے کے لیے ماہرین نے خصوصی اوقات بھی جاری کرنے کا عندیہ دیا ہے۔


اہم خبریں
رمضان آتے ہی مہنگائی میں اضافہ، 17 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئیں
خیبرپختونخوا حکومت نے انڈس ریور اور دریائے کابل سے سونا نکالنے پر پابندی لگادی
ٹی 20کوالیفائرز: محمد اکرم کی 13 گیندوں پر ففٹی، عمران نذیر کا 21 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا
ہاکی ٹیم کے ساتھ حالیہ ناروا سلوک سے متعلق قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع
بھارت جاکر شادی کرنے والی سیما حیدر کے یہاں 11 ماہ میں دوسرے بچے کی پیدائش
پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے
قومی اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ سہ پہر تین بجے طلب
کوئلے سے یوریا بنانے کا منصوبہ تھر اور پاکستان کیلئے گیم چینجر ثابت ہوگا، مراد علی شاہ
رمضان میں ریاض الجنہ کی زیارت کے نئے اوقات جاری، مکمل تفصیل جانیں
گوگل میپس میں ایک بڑی تبدیلی کیے جانے کا امکان
میچ کے دوران شہد کی مکھیوں نے دھاوا بول دیا، امپائر ہلاک
ہمیں پاکستان کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ ، جانتے ہیں کیا پلان کرنا ہے: مارک چیپمین
ثقلین مشتاق کی پلیئنگ الیون میں شاداب، بابر، شاہین سمیت کون کون جگہ نہ بناسکا؟
برطانیہ کا ایران کیخلاف کارروائی کیلئے امریکاکو اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار
لاکھوں مالیت کی ٹکٹیں خریدنے والے عمرہ زائرین مختلف ہوٹلوں میں خوار ہونے لگے
سعودی سفیر کا پاکستان میں فٹبال کے فروغ اور ترقی کیلیے مکمل حمایت کا اعادہ





دلچسپ و عجیب
چھ سیاروں کو آپ آسمان پر کب اور کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
بھارت؛ اسکول کے 35 طلبہ کے ہاتھوں پر پراسرار گہرے زخم کے نشانات
برطانیہ: جی پی ایس سے رہنمائی نے گاڑی دلدل میں پھنسا دی
یوٹیوب کی سب سے پہلی ویڈیو ایک میوزیم کا حصہ بن گئی
لائیو اسٹریمنگ کے دوران بیوٹی فلٹر ہٹ جانے سے خاتون انفلوئنسر نے 1.5 لاکھ فالوورز کھو دیے
کیا اس تصویر میں چھپی غلطی 10 سیکنڈ میں پکڑ سکتے ہیں؟
شادی کو کامیاب بنانے کا دلچسپ راز جانتے ہیں؟
امریکا: پوکیمون کا نایاب کارڈ ڈیڑھ کروڑ ڈالر سے زائد مالیت میں فروخت
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain