چاند کی شکل بگڑنے لگی؟ سائنسدانوں نے خبردار کر دیا

اسلام آباد: سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں نے شہریوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، جہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چاند کی شکل میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ کئی افراد نے مختلف شہروں سے تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاند معمول سے مختلف دکھائی دے رہا ہے۔
ماہرینِ فلکیات کے مطابق چاند کی شکل میں نظر آنے والی یہ تبدیلی دراصل اس کے قدرتی مراحل (Phases) کا حصہ ہے۔ چاند زمین کے گرد گردش کے دوران مختلف زاویوں سے سورج کی روشنی حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی ہلال، کبھی نصف اور کبھی مکمل چاند دکھائی دیتا ہے۔ تاہم حالیہ دنوں میں فضا میں گردوغبار، بادلوں کی تہہ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث چاند کا رنگ اور جسامت عام دنوں سے مختلف محسوس ہو سکتی ہے۔
فلکیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ البتہ انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبروں پر یقین کرنے کے بجائے مستند ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ آئندہ چند روز میں چاند اپنی ایک اور خوبصورت شکل میں نظر آئے گا، جسے دیکھنے کے لیے ماہرین نے خصوصی اوقات بھی جاری کرنے کا عندیہ دیا ہے۔