تازہ تر ین
اہم خبریں, پاکستان

پنجاب میں معدنیات و قدرتی ذخائر کی تلاش کیلیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی جانب اہم پیش رفت

پنجاب میں معدنیات اور قدرتی ذخائر کی تلاش کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی جانب اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔

کینیڈا میں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ اور کینیڈین کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔

 

ترجمان پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے مطابق ٹورنٹو میں پی بی آئی ٹی اور کینیڈین ایکسیوم گروپ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے پر چیئرمین پی بی آئی ٹی محمد منتہیٰ اشرف اور ایکسیوم گروپ کے صدر و سی ای او ڈوگ اینگڈیل نے دستخط کیے۔

 

ترجمان کے مطابق اس معاہدے کے تحت پنجاب میں معدنیات اور قدرتی ذخائر کی تلاش جدید سیٹلائٹ اور جیو اسپیشل ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جائے گی۔ سیٹلائٹ ڈیٹا، ریموٹ سینسنگ اور جغرافیائی تجزیاتی طریقوں کی مدد سے صوبے میں معدنی وسائل کی نشاندہی اور ان کی بہتر منصوبہ بندی ممکن ہو سکے گی۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ اس اشتراک کے تحت سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو قابلِ عمل معلومات میں تبدیل کیا جائے گا جس سے معدنی وسائل کی تلاش اور ان کے مؤثر استعمال میں مدد ملے گی۔ انہوں نے اس اقدام کو پبلک سیکٹر اور جدید ٹیکنالوجی کے درمیان اہم اشتراک قرار دیا۔

چیئرمین پی بی آئی ٹی محمد منتہیٰ اشرف نے کہا کہ حکومت پنجاب وزیراعلیٰ کے وژن کے مطابق معدنیات کے شعبے کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر کے ترقی کی نئی راہیں کھولنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی شراکت داریوں کے ذریعے معاشی ترقی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔


اہم خبریں
پیٹرولیم مصنوعات کی کوئی قلت نہیں 28 دنوں کا بیک اپ موجود ہے، وزیر خزانہ
ایران کیخلاف جنگ غیرقانونی اور جھوٹ پر مبنی ہے، امریکی سینیٹرز کی ٹرمپ پر سخت تنقید
پنجاب میں معدنیات و قدرتی ذخائر کی تلاش کیلیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی جانب اہم پیش رفت
بنگلہ دیش کیخلاف ون ڈے سیریز کیلئے 15 رکنی قومی سکواڈ کا اعلان
مارچ میں درجہ حرارت بڑھنے سے غیر معمولی گرمی اور ہیٹ ویو کا خدشہ
ٹی ٹوئنٹی رینکنگ: بلے بازوں میں صاحبزادہ فرحان دوسری،بولرز میں ابرار احمدتیسری پوزیشن پرآ گئے
آیت اللہ خامنہ ای کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے: اسرائیلی وزیردفاع
شادی سے ایک رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، معروف اداکارہ کا انکشاف
معروف ٹک ٹاکر مذاق میں قتل، گولی مارنے کی ویڈیو وائرل
حاملہ خواتین میں کی جانیوالی تھراپی بچوں میں اہم پیدائشی نقص ختم کر سکتی ہے: تحقیق
رمضان المبارک: سحری میں کن چیزوں سے پرہیز کریں؟
پنجاب ریونیو اتھارٹی نے فروری میں ریکارڈ محصولات اکٹھے کر لیے
یہ انوکھے کھلونے آپ کے بہترین اے آئی ساتھی ثابت ہوں گے
ایرانی جارحیت کا جواب دینے کا مکمل حق رکھتے ہیں: سعودی عرب
امریکا نے جوہری مذاکرات کو رئیل سٹیٹ کی طرح ڈیل کیا: ایرانی وزیر خارجہ
ایران میں رجیم چینج کیلئے امریکی خفیہ ادارے کا بڑا پلان سامنے آگیا





دلچسپ و عجیب
دنیا کی سب سے چھوٹی آرکیڈ مشین
شادی کی پیشکش کیلئے گاڑی میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنیوالا شخص
طویل فاصلے سے پیٹھ کے پیچھے ٹینس بال کیچ، نیا عالمی ریکارڈ قائم
ایک شخص کا فون گرنے پر پانڈا نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا
ایران، اسرائیل امریکا جنگ: کیا بابا وانگا کی خطرناک پیشگوئی سچ ثابت ہونے جارہی ہے؟
۔32 لاکھ روپے کی رقم کیوں خرچ کی؟ 10 سالہ بیٹے نے باپ کیخلاف مقدمہ جیت لیا
پاکستانی فنکار نے کباڑ کو خوبصورت مجسموں میں تبدیل کر دیا
ناسا سائنسدان نے خلائی مخلوق کی موجودگی کا حیران کن دعویٰ کردیا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain