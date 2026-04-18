کرنسی اسمگلنگ کا انوکھا طریقہ! کھجور کے ڈبوں سے پونے 2 ارب کی ایرانی کرنسی برآمد

کوئٹہ : جعفر ایکسپریس کے ذریعے کھجور کے ڈبوں سے پونے 2 ارب کی ایرانی کرنسی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی گئی۔
تفصیلات کے مطابق کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ٹرین کے ذریعے ایرانی کرنسی کی اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔
کارروائی کے دوران ایک مسافر کے قبضے سے پونے دو ارب روپے مالیت کی ایرانی کرنسی برآمد کر لی گئی۔
حکام کا کہنا تھا کہ خفیہ اطلاع پر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر اسنیپ چیکنگ کی گئی، جہاں جعفر ایکسپریس کے ذریعے لاہور جانے والے ایک مشتبہ مسافر کو روکا گیا۔ تلاشی لینے پر ملزم کے سامان سے بھاری مقدار میں ایرانی ریال برآمد ہوئے۔
اسمگلر نے قانونی گرفت سے بچنے کے لیے ایرانی کرنسی کے نوٹوں کو انتہائی مہارت کے ساتھ کھجور کے ڈبوں میں چھپا رکھا تھا۔
حکام کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ کرنسی کی عالمی مارکیٹ میں مالیت تقریباً پونے دو ارب روپے بنتی ہے۔
پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے تاکہ اس اسمگلنگ نیٹ ورک کے دیگر کارندوں کا سراغ لگایا جا سکے، ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ کرنسی کوئٹہ سے لاہور اسمگل کی جا رہی تھی۔