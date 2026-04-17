بارشوں کا نیا سلسلہ، آندھی، گرج چمک، ژالہ باری اور برف باری کا امکان

این ڈی ایم اے کی جانب سے 18 سے 23 اپریل کے دوران بارش اور ژالہ باری کا الرٹ جاری کردیا گیا۔ خیبرپختونخوا میں مختلف مقامات پر برف باری ہونے کا بھی امکان ہے۔
الرٹ کے مطابق بالائی اور وسطی پنجاب میں 18 اور 19 اپریل کو بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری متوقع ہے ۔جنوبی پنجاب میں 18 سے 23 اپریل کے دوران چند مقامات پر ہلکی بارش کی پیشگوئی۔
گوادر اور ساحلی علاقوں میں 19، 20 اور 23 اپریل کو بارش ہو سکتی ہے ۔ سندھ میں خیرپور ، سکھر ، حیدرآباد ، عمرکوٹ ، مٹھی، بدین، کراچی میں 19 اور 20 اپریل کو بارش کا امکان ہے۔
سندھ کے متعدد اضلاع میں دن کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے ۔ خیبرپختونخوا میں چترال، دیر، ملاکنڈ، چارسدہ، ایبٹ آباد ، بنوں، بونیر، پشاور سمیت بیشتر اضلاع میں بارش جبکہ بالائی اور پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر برفباری بھی متوقع ہے۔
این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ بارش کے باعث کمزور تعمیرات ، درختوں اور بجلی کی تنصیبات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، سڑکوں پر پھسلن سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
قبل ازیں محکمہ موسمیات نے 16 سے سے18اپریل کے دوران بھی تیز بارشوں کی پیشگوئی کی ہے، بالائی خیبرپختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کاخدشہ ہے، مقامی ندی نالوں میں پانی کے بہاؤمیں اضافہ ہونےکاخطرہ ہے۔