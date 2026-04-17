بھارت کے مایہ ناز کرکٹر ویرات کوہلی جرمن انفلوئنسر لزلیز کی تصاویر لائک کرکے پھنس گئے ہیں۔
ویرات کوہلی نے حال ہی میں جرمن انفلوئنسر لزلیز کی تصاویر پر مبنی پوسٹ لائک کردی جس میں بھارتی فوٹو گرافر ادویت ویدیا بھی ٹیگ تھے۔
کرکٹر انفلوئنسر کو فالو نہیں کرتے اس لیے یہ معاملہ فوری طور پر سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اور سیکنڈوں میں اسکرین شاٹ وائرل ہونے لگ گئے۔
فوٹوگرافر ادویت ویدیا نے خود پوسٹ اپنے انسٹاگرام پر ویرات کوہلی کے لائیک کا اسکرین شاٹ شیئر کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔
کئی صارفین نے کوہلی کے ماضی کے ’الگورتھم‘ والے بیان کو یاد کرتے ہوئے طنزیہ تبصرے کیے۔
ایک صارف نے لکھا کہ ’ایک اور الگورتھم وضاحت آنے والی ہے‘ جبکہ دوسرے نے کہا کہ ’یہ صرف الگورتھم کی غلطی ہوتی ہے، ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے‘۔
بھارتی کرکٹر یوزویندر چاہل نے بھی لزلیز کی تصویر پر کمنٹ میں ذومعنی انداز میں ’کھوپڑی کے اموجی کے ساتھ الگورتھم‘ لکھا۔