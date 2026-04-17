امیر ترین شخص : گوتم اڈانی نے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ دیا

بلومبرگ بلینیئرز انڈیکس کی تازہ فہرست میں بھارتی صنعت کار گوتم اڈانی نے مکیش امبانی کو پیچھے چھوڑ کر ایک بار پھر ایشیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز دوبارہ حاصل کرلیا۔
بلومبرگ کی تازہ رپورٹ کے مطابق بھارت سے تعلق رکھنے والے مکیش امبانی کافی عرصے بعد ایشیا کے امیر ترین شخص کے اعزاز سے محروم ہوگئے ہیں۔
جاری کردہ فہرست میں امیرترین شخص گوتم اڈانی کی مجموعی دولت 92.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جس کے ساتھ وہ عالمی سطح پر 19ویں جبکہ ایشیا میں پہلے نمبر پر آگئے ہیں۔
دوسری جانب مکیش امبانی 90.8 ارب ڈالر کے ساتھ عالمی درجہ بندی میں 20ویں اور ایشیا میں دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں، دونوں کے درمیان دولت کا فرق تقریباً 1.8 ارب ڈالر بتایا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق دونوں کاروباری شخصیات کی درجہ بندی میں ماضی میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، جس کی بڑی وجہ ان کی کمپنیوں کے شیئرز کی کارکردگی ہے۔ تاہم حالیہ پیش رفت میں اڈانی نے ایک بار پھر برتری حاصل کرلی ہے۔
سال 2026 کے آغاز سے اب تک گوتم اڈانی کی دولت میں 8.10 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں ان کی دولت میں 3.56 ارب ڈالر (4 فیصد) کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اس کے برعکس مکیش امبانی کی دولت میں اسی عرصے کے دوران 16.9 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوئی، جو دنیا بھر میں نمایاں کمیوں میں شمار کی جا رہی ہے۔
ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر امیر ترین افراد کی فہرست میں امریکی ٹیکنالوجی شخصیات کا غلبہ برقرار ہے، جہاں ایلون مسک 656 ارب ڈالر کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں جبکہ بالترتیب دیگر نمایاں شخصیات میں لیری پیج، جیف بیزوس اور مارک زکربرگ شامل ہیں۔
ایشیا میں اڈانی اور امبانی کے بعد ژانگ یمنگ اور ژونگ شانشن بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی صنعت کاروں کی دولت ان کے کاروباری گروپس کی مارکیٹ ویلیوز پر منحصر ہونے کے باعث زیادہ تر غیرمستحکم رہتی ہیں۔