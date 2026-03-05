تازہ تر ین
پاکستان

سپریم کورٹ کے حتمی فیصلہ کیخلاف اپیل سننے کا اختیار نہیں: وفاقی آئینی عدالت

چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان نے تحریری فیصلہ میں کہا ہے کہ ستائیسویں ترمیم میں وفاقی آئینی عدالت کو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر نگرانی یا اپیل سننے کا اختیار نہیں ملا۔

وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ آئین لامتناہی مقدمہ بازی کی اجازت نہیں دیتا، قانونی جنگ کا کہیں نہ کہیں اختتام ضروری ہے، زمین کے معاوضے کا جھگڑا عوامی اہمیت کا حامل نہیں بلکہ ایک نجی معاملہ ہے، آرٹیکل 184(3) کا غیر معمولی اختیار صرف عوامی مفاد کے لیے ہے، انفرادی شکایات کے لیے نہیں۔

چیف جسٹس امین الدین خان نے سپریم کورٹ کے 12 ستمبر 2024 کے حکم کے خلاف دائر نظرثانی درخواست مسترد کرتے ہوئے فیصلہ میں مزید لکھا کہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کو اصلاحی نظرثانی کے نام پر دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا۔

وفاقی آئینی عدالت نے کہا کہ آرٹیکل 188 کے تحت نظرثانی کا حق محدود ہے سپریم کورٹ سے نظرثانی مسترد ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے، درخواست گزار کا موقف تھا کہ 2015 میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، جسے 2022 میں ایک 2 رکنی بینچ نے بدل دیا۔

درخواست گزار اور ملتان ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے درمیان زمین کے معاوضے کا کیس تھا۔


اہم خبریں
دلچسپ و عجیب
