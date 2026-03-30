نئے فارمولے کے تحت فکسڈ چارجز، بجلی صارفین کا بل کئی گنا بڑھ گیا

اسلام آباد: بجلی کے فکسڈ چارجز کو کھپت کے بجائے لوڈ سے منسلک کرنے کے فیصلے کے بعد ملک بھر کے صارفین کے بجلی بل کئی گنا بڑھ گئے۔

نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے جنوری 2026 سے نئے ٹیرف میں فکسڈ چارجز لوڈ کی بنیاد پر عائد کرنے کی منظوری دی تھی جب کہ اس سے قبل یہ چارجز ماہانہ بجلی کھپت کے مطابق وصول کیے جاتے تھے۔

نیپرا نے وفاقی حکومت کی درخواست پر گھریلو صارفین کے لیے ماہانہ فی کلوواٹ کی بنیاد پر فکسڈ چارجز لگانے کی اجازت دی جس کے تحت لائف لائن صارفین کے علاوہ تمام گھریلو صارفین پر فکسڈ چارجز لاگو کردیے گئے۔

یہ منظوری تمام پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کیلئے دی گئی جب کہ نئے فارمولے میں لوڈ سے منسلک ہونے سے بل میں فکسڈ چارجز بوجھ کئی گنا ہوگیا۔

نئے فارمولے میں مختلف گھریلو سلیبز کے لیے 200 روپے فی کلو واٹ سے 675 روپے ماہانہ تک فکسڈ چارجز کی منظوری دی گئی ہے جب کہ اس سے قبل فکسڈ چارجز صرف 300 یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر کھپت کے مطابق لاگو ہوتے تھے۔

پرانے فارمولے کے مطابق فکسڈ چارجز کم سے کم 200 اور زیادہ سے زیادہ 1000روپے تھے جب کہ نئے فارمولے میں متعلقہ سلیب فکسڈ چارجز کیلئے متعلقہ لوڈ کے مطابق بنے گا۔

اگرکسی صارف کا لوڈ 5 کلوواٹ ہے تو اس کےچارجز ایک ہزار سے 3375 روپے تک ہوسکتے ہیں جب کہ بڑے سلیب میں جانے اور زیادہ لوڈ ہونے سے چارجز کا اضافہ ہو رہا ہے۔


