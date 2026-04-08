سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ

ویب ڈیسک :سام سنگ نے اپنے صارفین کے لیے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کی مقبول میسجنگ ایپ ’سام سنگ میسجز‘ کو جولائی 2026 میں باضابطہ طور پر بند کر دیا جائے گا۔
اس فیصلے کے بعد سام سنگ اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی میسجنگ ضروریات کے لیے گوگل میسجز ایپ استعمال کریں تاکہ اینڈرائیڈ پر یکساں اور بہتر میسجنگ تجربہ برقرار رکھا جا سکے۔
تمام سام سنگ گلیکسی فونز گوگل کے اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم پر چلتے ہیں اس لیے کمپنی اب گوگل کے میسجنگ پلیٹ فارم کو ترجیح دے رہی ہے۔
اگر گوگل میسجز پہلے سے انسٹال نہیں تو اسے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے ڈیفالٹ میسجنگ ایپ کے طور پر سیٹ کریں۔ بعض صارفین کو ایپ کے اندر ہی نوٹیفکیشن کے ذریعے رہنمائی بھی دی جائے گی۔
جولائی 2026 کے بعد تمام ڈیوائسز پر سام سنگ میسجز تک رسائی ختم ہو جائے گی اور صارفین کو مکمل طور پر متبادل ایپ استعمال کرنی ہوگی۔
سام سنگ کے مطابق یہ اقدام اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر ایک متحدہ اور بہتر میسجنگ سسٹم متعارف کرانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت گوگل کے پلیٹ فارم کو مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے۔