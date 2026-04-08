تازہ تر ین
اہم خبریں

سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ

 ویب ڈیسک :سام سنگ نے اپنے صارفین کے لیے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کی مقبول میسجنگ ایپ ’سام سنگ میسجز‘ کو جولائی 2026 میں باضابطہ طور پر بند کر دیا جائے گا۔

اس فیصلے کے بعد سام سنگ اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی میسجنگ ضروریات کے لیے گوگل میسجز ایپ استعمال کریں تاکہ اینڈرائیڈ پر یکساں اور بہتر میسجنگ تجربہ برقرار رکھا جا سکے۔

تمام سام سنگ گلیکسی فونز گوگل کے اینڈرائیڈ آپریٹنگ سسٹم پر چلتے ہیں اس لیے کمپنی اب گوگل کے میسجنگ پلیٹ فارم کو ترجیح دے رہی ہے۔

اگر گوگل میسجز پہلے سے انسٹال نہیں تو اسے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے ڈیفالٹ میسجنگ ایپ کے طور پر سیٹ کریں۔ بعض صارفین کو ایپ کے اندر ہی نوٹیفکیشن کے ذریعے رہنمائی بھی دی جائے گی۔

جولائی 2026 کے بعد تمام ڈیوائسز پر سام سنگ میسجز تک رسائی ختم ہو جائے گی اور صارفین کو مکمل طور پر متبادل ایپ استعمال کرنی ہوگی۔

سام سنگ کے مطابق یہ اقدام اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر ایک متحدہ اور بہتر میسجنگ سسٹم متعارف کرانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت گوگل کے پلیٹ فارم کو مرکزی حیثیت دی جا رہی ہے۔


اہم خبریں
ایران امریکا جنگ بندی پر خیر مقدم کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع
شہرکی خبریں جوہر ٹاؤن میں ’’پلانٹ فار پاکستان‘‘ بہار شجرکاری مہم کا افتتاح
واٹس ایپ کا نیا فیچر: شور میں بھی صاف آواز کے ساتھ کال ممکن
2 ججوں کی اطلاعات تک رسائی کے قانون پر عمل درآمد کیس کی سماعت سے معذرت
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑی قانونی پیش رفت
تاجروں کا دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلے پر ردعمل سامنے آگیا
پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی جرم، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیراعظم
پنجاب میں مزارات پر آن لائن عطیات اور لنگر کی تقسیم کیلئے ایپ متعارف کرانے کا فیصلہ
پنجاب میں کفایت شعاری اقدامات نافذ، مالز رات 8 اور ریسٹورنٹس 10 بجے بند ہونگے
خیرپور میں منکی پاکس کی وبا کی وفاقی سطح پر تحقیقات، ماہرین کی ٹیم اسلام آباد سے روانہ
ایس ای سی پی نے ماحول دوست سرمایہ کاری کے لیے فنڈز کی تجویز دیدی
پنجاب حکومت نے مارکیٹیں رات 8 بجے بندکرنےکی تجویز مسترد کردی
لاہور: چلڈرن اسپتال کی پارکنگ سے ڈاکٹر کی لاش ملنے کا معمہ حل، ابتدائی تحقیقات میں اہم انکشافات
سونے کی فی تولہ قیمت میں 1100 روپے کا اضافہ





دلچسپ و عجیب
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
ایپل کا پہلا فولڈ ایبل آئی فون کب متعارف کرایا جائے گا؟ ممکنہ تاریخ سامنے آگئی
مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین
پرائمری اسکول میں 5 گائیوں کا داخلہ، لوگوں کو خوشگوار حیرت
دنیا کی معمر ترین فاختہ
باپ کا بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجا کر استقبال، مٹھائیاں بھی بانٹیں
مصنوعی ذہانت نے فلم انڈسٹری کا انداز بدل دیا، کیا روایتی فلم سازی ختم ہوجائے گی؟
روزمرہ کی اشیا میں چہرے نظر آتے ہیں؟ تو اس کی دلچسپ وجہ جانیں
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain