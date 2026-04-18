پاکستانی عازمینِ حج کی پہلی پرواز مدینہ منورہ پہنچ گئی، حج مشن نے شاندار استقبال کیا

پاکستانی عازمینِ حج کی پہلی پرواز کا مدینہ منورہ میں شاندار استقبال کیا گیا۔

پاکستانی عازمینِ حج کی پہلی پرواز آج کراچی سے مدینہ منورہ پہنچی تو مدینہ ائیرپورٹ پر 155 عازمین کا پرتپاک اور باوقار استقبال کیا گیا۔

ڈی جی حج جدہ عبدالوہاب سومرو، ڈائریکٹر مدینہ زاہد سہیل نے استقبال کیا۔ ترجمان کے مطابق عازمین حج پر پھول نچھاور کیے گئے اور تحائف پیش کیے گئے جبکہ سعودی ثقافتی خوش آمدیدی نغموں اور دف کی تھاپ نے فضا کو مزید روحانی اور یادگار بنا دیا۔

عازمین کو مدینہ پہنچتے ہی مرکزیہ کے علاقے میں معیاری رہائش فراہم کر دی گئی جس میں عازمین کے آرام اور سہولت کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔

مہمان نوازی کے تحت عازمین کی تواضع مشروبات اور کھجور سے کی گئی اور معیاری ناشتہ بھی پیش کیا گیا، انتظامات کی نگرانی اعلیٰ حکام نے خود کی تاکہ ہر مرحلے پر معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔

عبادات اور نقل و حرکت میں دشواری سے بچنے کیلئے عازمین کو نسک کارڈز جاری کیے گئے ہیں۔

عازمین نے بہترین انتظامات پر وزارتِ مذہبی امور پاکستان اور حج مشن پاکستان کی کاوشوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان سے مدینہ منورہ تک سفر کے تمام انتظامات نہایت خوش آئند اور تسلی بخش رہے جس سے ان کے مقدس سفر کا آغاز خوشگوار انداز میں ہوا۔

حکام کے مطابق آئندہ آنے والی پروازوں کیلئے بھی اسی طرز کے مؤثر اور مربوط انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ مختلف شعبہ جات کے درمیان قریبی رابطہ برقرار رکھا جا رہا ہے تاکہ ہر عازمِ حج کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔


بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ؛ امتحانات ملتوی
کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افرادکی تعداد 312 ہوگئی
پی ٹی اے کی شہریوں کو بائیو میٹرک تصدیق کے عمل سے گریز کی وارننگ
مفت موبائل فون سم کی آڑ میں جعلی سمز کارڈز کے دھندے کا انکشاف
اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان
پنجاب حکومت کا ماحول دوست ٹرانسپورٹ منصوبہ، اے آر ٹی سسٹم آپریشنل کرنے کا فیصلہ
اسلام آباد میں جوس پینے سے 3 افراد کی موت، حقیقت سامنے آگئی
پاکستان میں ذیقعد کا چاند نظر آگیا
طلبا کے لیے اہم خبر! میٹرک کے ملتوی ہونے والے پرچوں کی نئی تاریخ کا اعلان
نریندر مودی کی لیک ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی
کرنسی اسمگلنگ کا انوکھا طریقہ! کھجور کے ڈبوں سے پونے 2 ارب کی ایرانی کرنسی برآمد
مظفرگڑھ: سفاک ملزمان نے گائے کی زبان کاٹ دی
بادامی باغ :لڑکے کیساتھ بدفعلی کی کوشش کرنیوالا ملزم گرفتار
لاہور میں پتنگوں کی بڑی ترسیل ناکام, 2 پتنگ ڈیلرز گرفتار
لاہورمیں گرمی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا امکان
معرکہ حق میں دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کردنگ رہ گیا، ایئر چیف





چین نے 22 ہزار سے زائد ڈرونز ایک ساتھ اُڑا کر عالمی ریکارڈ بنالیا
کیا 30 سیکنڈ میں بتا سکتے ہیں کہ کس گلاس میں سب سے زیادہ جوس ہے؟
پارٹی کیلئے بچے کو تیار کرنیکا انوکھا انداز، ماں مشکل میں پھنس گئی
کینیڈا: یونیورسٹی کا 60 ویں سالگرہ پر انوکھا جشن
امریکا: 55 ٹی شرٹس پہن کر میراتھن میں دوڑنے کا ریکارڈ
مچھروں نے پہلی بار کب اور کس انسان کا خون پیا؟ نئی اور دلچسپ تحقیق
سمندر کی تہہ میں قدرتی لیبارٹری یا مستقبل کی فارمیسی؟ حیرت انگیز دریافت
چاند سے زمین کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟
