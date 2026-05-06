دعا ہے ایران امریکا تنازع جلد ختم ہو جائے، وزیر خزانہ

پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ دعا ہے یہ تنازع جلد ختم ہو جائے تاکہ خطے میں امن و استحکام بحال ہو سکے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ تمام فریقین مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے مسائل حل کریں۔ وزیر خزانہ کے مطابق جاری تنازع نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت پر بھی منفی اثرات ڈال رہا ہے۔
محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے پرامن حل اور مکالمے کی حمایت کرتا آیا ہے اور امید ہے کہ فریقین جلد کسی مثبت نتیجے تک پہنچیں گے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان پہلے ہی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے۔