گوگل نے صارفین کی پرائیویسی کیلیے نیا فیچر متعارف کرا دیا

ٹیکنالوجی کمپنی گوگل نے گوگل کروم کے اینڈرائیڈ ورژن میں ایک زبردست پرائیویسی فیچر متعارف کرا دیا، جس کے بعد صارفین اب اپنی بالکل درست لوکیشن کے بجائے ’تقریباً درست لوکیشن‘ شیئر کر سکیں گے۔
یعنی اب ہر ویب سائٹ کو آپ کی گھر کی گلی، بلڈنگ یا درست جگہ جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔صارفین چاہیں تو صرف اندازاً لوکیشن دے سکیں گے، جو زیادہ تر ویب سائٹس کے لیے کافی ہوتی ہے۔
اس سے پہلے گوگل کروم ہمیشہ صارف سے ’پریسائز لوکیشن‘ یعنی بالکل درست مقام تک رسائی مانگتا تھا، جسے ماہرین غیر ضروری اور پرائیویسی کے لیے خطرہ قرار دیتے رہے ہیں۔
اچھی بات یہ ہے کہ اگر کسی ایپ یا ویب سائٹ کو واقعی آپ کی درست لوکیشن درکار ہو (جیسے میپس یا رائیڈہائرنگ سروس) تو صارفین اب بھی اپنی مرضی سے پریسائز لوکیشن آن کر سکیں گے۔
رپورٹس کے مطابق گوگل جلد ایک نیا اے پی آئی بھی متعارف کرانے جا رہا ہے، جس کے ذریعے ویب ڈویلپرز یہ واضح کر سکیں گے کہ انہیں صارف کی صرف اندازاً لوکیشن چاہیے یا مکمل درست مقام۔
ماہرین کے مطابق یہ اپڈیٹ آن لائن پرائیویسی کے حوالے سے ایک بڑا قدم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ اب صارفین کو اپنی ذاتی معلومات پر پہلے سے زیادہ کنٹرول حاصل ہوگا۔