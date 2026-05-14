مونی رائے نے سورج نمبیار سے علیحدگی کی تصدیق کردی

بالی ووڈ اداکارہ مونی رائے نے شوہر سورج نمبیار سے علیحدگی کی تصدیق کردی۔
ٹی وی اداکارہ مونی رائے نے کاروباری شخصیت اور شوہر سورج نمبیار سے شادی کے چار سال بعد علیحدگی کا اعلان کردیا، جوڑے نے انسٹاگرام پر مشترکہ بیان میں راہیں جدا کرنے کی تصدیق کی ہے۔
انہوں نے لکھا کہ ہم میڈیا کے بعض حلقوں کی جانب سے اپنی ذاتی زندگیوں میں غیرضروری اور بے جا مداخلت کو مایوسی کے ساتھ نوٹ کررہے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے اور ہم ان معاملات کو نجی اور خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے ضروری وقت لے رہے ہیں۔
اداکارہ نے لکھا کہ من گھرٹ کہانیوں اور جھوٹ کے ذریعے ہمارے نجی زندگی کو سنسنی خیز بنانے کی کوششیں کی گئی ہیں جو ہمارے رشتے کی حقیقتکی عکاسی نہیں کرتیں۔
مونی رائے نے کہا کہ بدلتی ہوئی ذاتی ترجیحات پر گہری سوچ بچار کے بعد ہم نے باہمی طور پر احترام اور افہام و تفہیم کے ساتھ ساتھ الگ الگ راستوں پر آگے بڑھنے کا انتخاب کیا ہے، اس وقت ہماری توجہ اس مرحلے کو سوچ سمجھ کر اور رازداری کے ساتے طے کرنے پر مرکوز ہے۔
اداکارہ نے کہا کہ ہم آنے والے وقت میں اپنی دوستی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، ہماری پرائیویسی کے احترام اور اس دوران ملنے والی مسلسل حمایت کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔
واضح رہے کہ مونی رائے اور سورج نمبیار کی پہلی ملاقات 2018 میں دبئی میں نئے سال کی تقریب کے دوران ہوئی تھی، اس وقت سورج کئی برسوں سے بیرون ملک مقیم تھے ۔
مونی اکثر دبئی کا سفر کرتی رہتی تھیں اس لیے دونوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ ان کے درمیان گہری دوستی پروان چڑھی، جو بالآخر محبت میں بدل گئی۔ چند سال تک ڈیٹنگ کے بعد، کووڈ-19 لاک ڈاؤن کے دوران ان کا رشتہ مزید گہرا ہوا۔
بالآخر یہ جوڑا 27 جنوری 2022 کو گوا میں ایک پروقار مگر نجی تقریب میں رشتہ ازدواج میں بندھ گیا جس میں خاندان کے افراد اور قریبی دوستوں نے شرکت کی، ان کی شادی میں بنگالی اور ملیالی روایات کا خوبصورت امتزاج دیکھا گیا جو ان دونوں کی ثقافتی جڑوں کی عکاسی کرتا تھا۔
سورج کے ساتھ تعلقات کے بعد اداکارہ نے کہا تھ کہ میں ایک کٹر رومانوی انسان ہوں، میں پرانے زمانے کے رومانس پر یقین رکھتی ہوں اور میرے لیے خطوط لکھنا اور فون پر طویل گفتگو کرنا رومانوی ہے۔ سورج اور میں ایک دوسرے کو پانچ سال سے جانتے ہیں اور ہمارے درمیان سب کچھ بہت فطری طریقے سے ہوا اور ہمیں احساس ہوا کہ ہم کئی طریقوں سے ایک دوسرے کے لیے بہترین ہیں۔