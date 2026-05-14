تازہ تر ین
شوبز

’’پچاس سالہ اداکار نوجوان ہیرو بنے ہوئے ہیں‘‘، امر خان کی پاکستانی ڈراموں کے دہرے معیار پر تنقید

پاکستانی اداکارہ امر خان نے شوبز انڈسٹری میں خواتین کے ساتھ روا رکھے جانے والے صنفی امتیاز پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی ڈراموں میں عمر رسیدہ مرد اداکار باآسانی نوجوان کردار نبھا رہے ہیں، جبکہ خواتین کو جلد ہی مخصوص کرداروں تک محدود کردیا جاتا ہے۔

ایک نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے امر خان نے کہا کہ ہمارے ڈراموں میں اکثر 40 سے 50 سال کی عمر کے مرد اداکار جین زی یعنی نوجوان نسل کے کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر اس غیر حقیقی رجحان پر شاذ و نادر ہی سوال اٹھایا جاتا ہے۔

 

اداکارہ کے مطابق صورتحال خواتین کے لیے بالکل مختلف ہے، جہاں چند سال مرکزی کردار ادا کرنے کے بعد انہیں عمر رسیدہ یا ثانوی نوعیت کے کرداروں تک محدود کر دیا جاتا ہے۔

 

امر خان نے اس حوالے سے بین الاقوامی انڈسٹری کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہالی ووڈ میں میریل اسٹریپ اور این ہیتھ وے جیسی اداکارائیں عمر کے ہر مرحلے میں مضبوط، بااثر اور مرکزی کرداروں میں نظر آتی ہیں، جبکہ پاکستانی انڈسٹری میں عمر بڑھنے کے ساتھ اداکاراؤں کو نظر انداز کرنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔

انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ خواتین کے لیے طاقتور اور حقیقت سے قریب کردار کم لکھے جا رہے ہیں، جس سے انڈسٹری میں عدم توازن واضح ہوتا ہے۔

یہ بحث حالیہ دنوں اس وقت مزید زور پکڑ گئی جب سینئر اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے فہد مصطفیٰ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی ہم عمر ہیروئنز کے ساتھ اسکرین شیئر کریں۔ اس بیان پر فہد مصطفیٰ کے ردعمل کے بعد موضوع نے مزید توجہ حاصل کی، اور اب امر خان نے بھی اسی معاملے پر اپنی آواز بلند کر دی ہے۔


اہم خبریں
مجھے سابق پولیس افسر شوہر نے اپنے منشیات فروش گینگ کا حصہ بنایا: انمول عرف پنکی کا تحقیقاتی ٹیم کو بیان
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس حتمی مرحلے میں داخل
عازمین حج کن امور کا خیال رکھیں؟ رہنما گائیڈ جاری
فیصل واوڈا پنکی کو تمغہ دیے جانے کے منتظر، شاعری بھی کر ڈالی
پاکستان نے مقامی طور پر تیار فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ
شاہراہ بھٹو کو رواں ماہ مکمل طور پرکھولنے جارہے ہیں: شرجیل میمن
ایک گرام کوکین 15 سے 20 ہزار میں، انمول عرف پنکی کی منشیات کی ترسیل کی تفصیلات سامنے آگئیں
عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی
مختلف شہروں میں مرغی کا گوشت سستا ہو گیا
وزیراعلیٰ پنجاب نے پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق اعلیٰ پولیس حکام سے رپورٹ طلب کرلی
کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر رات یا صبح میں بوندا باندی کا امکان
بھارت: ‘Feel the Jail’ دو ہزار روپے دیں اور ایک دن جیل میں گزاریں، حیدرآباد جیل انتظامیہ کی انوکھی آفر
کوکین ڈیلر انمول پنکی کیس میں کراچی پولیس کو بڑی کامیابی مل گئی
ایئر انڈیا نے ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے باعث اپنی بین الاقوامی پروازیں محدود کر دیں
میکرون کی اداکارہ کو فتح فرحانی کے ساتھ خفیہ گفتگو نے فرانس کو ہلا کر رکھ دیا۔
جاز ورلڈ کا 5جی توسیع مرحلہ وار اور منظم انداز میں جاری رکھنے کا اعلان





دلچسپ و عجیب
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
ایک مرغی کی قیمت صرف ’’17 لاکھ‘‘ اس کا انڈا بھی سونے کے بھاؤ
پالتو کتے کیا آنے والی مصیبت کو بھانپ لیتے ہیں؟ حیران کن حقیقت
وہ انوکھا پینٹ جو اے سی کی ضرورت ختم کر دے گا
کینیڈا میں خوفناک ٹریفک حادثہ، بائیک ٹریفک سگنل پول پر جا لٹکی
امریکا: خاتون نے پانچ ڈالر سے لاکھوں کا انعام جیت لیا
روبوٹ مسافر طیارے میں سوار ہو گیا؛ پرواز ایک گھنٹہ لیٹ
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی، ویڈیو وائرل
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain