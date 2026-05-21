کیا کیلشیئم سپلیمنٹ کے استعمال سے ہڈیوں کے فریکچر کا خطرہ کم ہوتا ہے؟

اکثر افراد کیلشیئم سپلیمنٹس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے کرتے ہیں۔

مگر اب ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ کیلشیئم اور وٹامن ڈی سپلیمنٹس کے استعمال سے معمر افراد میں ہڈیوں کے فریکچر کا خطرہ کم نہیں ہوتا۔

برٹش میڈیکل جرنل میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ ایسے کوئی شواہد موجود نہیں جن سے عندیہ ملتا ہو کہ کیلشیئم یا وٹامن ڈی کی گولیوں کے استعمال سے ہڈیوں کے فریکچر کی روک تھام ہوسکتی ہے۔

اس تحقیق میں ڈیڑھ لاکھ سے زائد افراد پر ہونے والے 69 کلینیکل ٹرائلز کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا اور ہر قسم کے فریکچر کے خطرے کا جائزہ لیا گیا۔

تحقیق میں کولہوں کے فریکچر پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی۔

تحقیق میں دریافت ہوا کہ کیلشیئم سپلیمنٹس کے استعمال سے فریکچر کے خطرے میں کوئی کمی نہیں آتی۔

اسی طرح وٹامن ڈی کے استعمال سے بھی اس خطرے میں کمی نہیں آتی جبکہ دونوں سپلیمنٹس کے استعمال سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ 65 سال یا اس سے زائد عمر کے ایک تہائی افراد کو ہر سال کم از کم بار گرنے کا تجربہ ہوتا ہے اور اس سے فریکچر کا خطرہ بڑھتا ہے۔

محققین نے بتایا کہ ہمیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن سے ثابت ہوتا ہو کہ کیلشیئم یا وٹامن ڈی سپلیمنٹس سے فریکچر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔

انہوں نے تسلیم کیا کہ کچھ کلینیکل ٹرائلز میں رضا کاروں کی تعداد محدود تھی اور نتائج کا اطلاق تمام افراد پر نہیں کیا جاسکتا۔

مگر انہوں نے کہا کہ یہ ضرور واضح ہے کہ ان سپلیمنٹس کا استعمال ہڈیوں کے فریکچر کے حوالے سے کچھ زیادہ مددگار ثابت نہیں ہوتا۔


