ایرانی سپریم لیڈر کا افزودہ یورینیم بیرون ملک منتقل کرنے سے انکار

تہران: ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے نے افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی قیادت کا مؤقف ہے کہ یورینیم کے ذخائر کو بیرون ملک منتقل کرنا ایران کو ممکنہ حملوں اور دباؤ کے مقابلے میں کمزور بنا سکتا ہے۔
حکام نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر وسیع اتفاق رائے کے بعد کیا گیا ہے، اور اسے ملک کی قومی سلامتی اور دفاعی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے اس مؤقف سے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی کوششوں اور مذاکراتی عمل پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکراتی عمل میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر بیرون ملک منتقل کرے۔ تاہم تہران کے تازہ مؤقف کے بعد مذاکرات کے مستقبل پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔