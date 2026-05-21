تازہ تر ین
انٹر نیشنل

ایرانی سپریم لیڈر کا افزودہ یورینیم بیرون ملک منتقل کرنے سے انکار

تہران: ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے نے افزودہ یورینیم ملک سے باہر منتقل کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔

غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی قیادت کا مؤقف ہے کہ یورینیم کے ذخائر کو بیرون ملک منتقل کرنا ایران کو ممکنہ حملوں اور دباؤ کے مقابلے میں کمزور بنا سکتا ہے۔

حکام نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے اندر وسیع اتفاق رائے کے بعد کیا گیا ہے، اور اسے ملک کی قومی سلامتی اور دفاعی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران کے اس مؤقف سے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی کوششوں اور مذاکراتی عمل پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

 

رپورٹس کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکراتی عمل میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر بیرون ملک منتقل کرے۔ تاہم تہران کے تازہ مؤقف کے بعد مذاکرات کے مستقبل پر سوالات اٹھ گئے ہیں۔


اہم خبریں
ریلوےملازمین کی سالہا سال سے زیرالتواء ادائیگیوں کا آغاز
پی ٹی آئی نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی پر غور شروع کردیا
بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند
کراچی میں آج وقفے وقفے سے تیز سمندری ہوائیں چلنے کا امکان
خطبہ حج 35 زبانوں کے ترجمے کے ساتھ نشر کیا جائے گا
انمول پنکی کے پیچھے کون ہے؟ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا اہم بیان آگیا
حج کے اخراجات میں 4 گناہ اضافہ ہو گیا
پابندی کے باوجود پتنگ بازی، جمع کرائی گئی رپورٹ کی روشنی میں مزید جواب طلب
آخری مرتبہ مکمل سورج گرہن کب ہوگا؟
عمران خان کی کانسٹی ٹیوشن ٹاور میں کروڑوں روپے کی 2 جائیدادیں نکل آئیں
عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر بھی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہوگئے
انمول عرف پنکی کیس میں ایس ایس پی سٹی علی حسن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا
جہلم میں ٹنڈو اللہ یار سے بکرا منڈی لائے گئے 30 کے قریب بکرے ہلاک ہوگئے
دفاتر کے نئے اوقاتِ کار جاری ! 3 گھنٹے کا اضافہ
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کے ملزم کو سزائے موت سنادی گئی، 24 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد
حکومت کا انوکھا منصوبہ، والدین کو تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر نقد انعام ملے گا





دلچسپ و عجیب
امریکا: فٹبال فیلڈ کے برابر گھاس کاٹنے کا انوکھا ریکارڈ
کیڑے والے بسکٹ، جاپان کا عجیب اور مشہور اسنیک
خاتون کے ہاں پانچ دن میں چار بچوں کی پیدائش، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
امریکا: مفت ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain