تازہ تر ین
انٹر نیشنل

پاک چین دوستی وقت کی ہر کسوٹی پر پوری اتری ہے، وزیر اعظم

اسلام آباد: وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان وہ پہلا مسلم ملک تھا جس نے سب سے پہلے چین کو تسلیم کیا۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک نے ایسے مثالی تعلقات استوار کیے جو دنیا میں بے مثال ہیں۔ جبکہ 75 سال قبل دونوں ممالک کے بانیان نے سفارتی تعلقات کی بنیاد رکھی۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ 75 برسوں کے دوران چینی قیادت اور عوام پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ اور چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی بے لوث اور غیر متزلزل حمایت کی۔

شہباز شریف نے کہا کہ چین کی پاکستان کے لیے حمایت تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ اور آج دونوں ممالک اس عظیم تعلق کا جشن منا رہے ہیں جو صرف الفاظ یا تقاریر تک محدود نہیں۔

انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ ٹھوس تعاون اور عظیم معاونت کی تاریخ رکھتا ہے۔ جبکہ بیجنگ ایئرپورٹ پر 60 سال قبل اترنے والی پہلی پرواز پاکستانی تھی۔

وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ “ون چائنا پالیسی” کی اصولی حمایت کی ہے۔ اور آئندہ بھی کسی خوف یا تردد کے بغیر متحد چین کی حمایت جاری رکھے گا۔

انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک مشترکہ مقاصد اور سوچ کی بنیاد پر مزید قریب ہوئے ہیں۔ اور یہ تعاون نہ صرف دونوں ممالک بلکہ پورے خطے میں امن اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔

 

شہباز شریف نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ وژن کے تحت سی پیک اس مضبوط دوستی کی نمایاں مثال ہے۔ 2010 کے تباہ کن سیلاب میں چین نے پاکستان کی بھرپور مدد کی تھی اور پوری پاکستانی قوم نے چینی عوام کی سخاوت اور مہربانی کا مشاہدہ کیا۔

صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا۔


اہم خبریں
ریلوےملازمین کی سالہا سال سے زیرالتواء ادائیگیوں کا آغاز
پی ٹی آئی نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی پر غور شروع کردیا
بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند
کراچی میں آج وقفے وقفے سے تیز سمندری ہوائیں چلنے کا امکان
خطبہ حج 35 زبانوں کے ترجمے کے ساتھ نشر کیا جائے گا
انمول پنکی کے پیچھے کون ہے؟ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا اہم بیان آگیا
حج کے اخراجات میں 4 گناہ اضافہ ہو گیا
پابندی کے باوجود پتنگ بازی، جمع کرائی گئی رپورٹ کی روشنی میں مزید جواب طلب
آخری مرتبہ مکمل سورج گرہن کب ہوگا؟
عمران خان کی کانسٹی ٹیوشن ٹاور میں کروڑوں روپے کی 2 جائیدادیں نکل آئیں
عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر بھی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہوگئے
انمول عرف پنکی کیس میں ایس ایس پی سٹی علی حسن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا
جہلم میں ٹنڈو اللہ یار سے بکرا منڈی لائے گئے 30 کے قریب بکرے ہلاک ہوگئے
دفاتر کے نئے اوقاتِ کار جاری ! 3 گھنٹے کا اضافہ
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کے ملزم کو سزائے موت سنادی گئی، 24 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد
حکومت کا انوکھا منصوبہ، والدین کو تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر نقد انعام ملے گا





دلچسپ و عجیب
امریکا: فٹبال فیلڈ کے برابر گھاس کاٹنے کا انوکھا ریکارڈ
کیڑے والے بسکٹ، جاپان کا عجیب اور مشہور اسنیک
خاتون کے ہاں پانچ دن میں چار بچوں کی پیدائش، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
امریکا: مفت ٹکٹ نے ہزاروں ڈالر کا انعام جتوا دیا
مائیکرو پلاسٹک خارج کیے بغیر خود کو تلف کرنیوالی پلاسٹک تیار
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain