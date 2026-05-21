امریکا ایران معاہدے کا حتمی مسودہ؛ مذاکرات کا اگلا دور عید کے بعد اسلام آباد میں ہوگا

ایران اور امریکا کے درمیان جاری جنگ بندی مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔

عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اور ایران کے درمیان مجوزہ معاہدے کے حتمی مسودے کا اعلان جلد متوقع ہے جسے آخری شکل دینے کے لیے سفارتی سطح پر تیزی سے رابطے جاری ہیں۔

عرب میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی ایک اہم شخصیت کل ایران کا دورہ کر سکتی ہے جہاں ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کے دوران معاہدے کے مسودے کی تکمیل کا باضابطہ اعلان کیے جانے کا امکان ہے۔

 

ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا اگلا مرحلہ پاکستان کی ثالثی میں بقر عید کے بعد اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔

 

خیال رہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی 24 گھنٹوں کے دوران دوسری مرتبہ ایران پہنچے ہیں جہاں ایران اور امریکا کے درمیان جاری مذاکرات سے متعلق اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی عندیہ دے چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی مذاکرات جلد متوقع ہیں اور اسی لیے انھوں نے منگل کے روز تہران پر طے شدہ حملوں کو روک دیا تھا۔

جس پر سعودی وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے احسن اقدام سے ایران کو مذاکرات کے لیے مزید کچھ وقت مل جائے گا اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی میں بھی کمی ہوگی۔


