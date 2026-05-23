ایک انسان سے محبت کی، سامنے والا کم ظرف ہوتو چیزیں ختم ہوجاتی ہیں، مومنہ کی پرانی ویڈیو وائرل

اداکارہ مومنہ اقبال کی محبت میں ناکامی سے متعلق پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔

سوشل میڈیا پر مومنہ اقبال کا ایک انٹرویو وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے محبت کے حوالے سے گفتگو کی۔

انٹرویو میں اداکارہ نے کہا کہ میرے والد کے انتقال کے بعد مجھ میں بہت طاقت آئی، والدکے بعد جتنا مجھ سے ہوسکتا ہے اپنی فیملی کیلئے کرتی ہوں لیکن رہی بات محبتوں کی تو نہ تو میرے پاس اب جگہ ہے اورنہ ہی میرے پاس وقت ہے۔

مومنہ اقبال نے یہ بھی کہا کہ اگر محبت کی بات کی جائے تو میں نے ایک ہی انسان سے محبت کی اور بہت محبت کی، لیکن اگر سامنے والا کم ظرف اور گھٹیا ہو تو وہاں چیزیں ختم ہوجاتی ہیں، آپ کسی کیلئے محبت نہیں نکال سکتے لیکن اس سے کنارہ کرلیتے ہیں کہ تم اللہ کے حوالے اور میں بھی اللہ کے حوالے۔

ایک سوال کے جواب میں اداکارہ کا کہنا تھا کہ اب مجھے محبت نہیں ہوسکتی، میں اپنے لوگوں کے ساتھ خوش ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے دنیا میں آدمی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔

واضح رہے  حال ہی میں اداکارہ نے اپنی سوشل میڈیا پر اسٹوری کے ذریعے انکشاف کیا تھا کہ ایک بااثر سیاسی شخصیت کی جانب سے اُنہیں اور ان کی فیملی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی اپنی تحقیقات کررہی ہے۔


