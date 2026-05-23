’امیتابھ شادی کو اپنی سب سے بڑی غلطی کہہ سکتے ہیں‘، جیا بچن کا تبصرہ وائرل

بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ اور سیاست دان جیا بچن نے شادی اور رشتوں سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایسا دلچسپ تبصرہ کر دیا جس نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک حالیہ گفتگو میں جیا بچن نے جدید دور کے تعلقات، شادی اور خاندانی نظام پر کھل کر بات کی۔ اس دوران انہوں نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ ممکن ہے امیتابھ بچن شادی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دے دیں، لیکن وہ یہ بات سننا نہیں چاہتیں۔
جیا بچن نے کہا کہ وقت کے ساتھ تعلقات اور خاندانی سوچ میں بہت تبدیلی آ چکی ہے اور اب وہ یہ نہیں سمجھتیں کہ شادی ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی پوتی نویا نندا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں چاہتیں کہ نویا جلد بازی میں شادی کا فیصلہ کرے۔
اداکارہ کے مطابق آج کی نسل پہلے سے زیادہ سمجھدار اور خودمختار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ اس عمر میں نہیں رہیں کہ نوجوان لڑکیوں کو بچوں کی پرورش یا رشتوں کے بارے میں مشورے دیں کیونکہ آج کے بچے خود بڑوں کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔
جیا بچن نے شادی سے متعلق معاشرتی دباؤ پر بھی طنزیہ انداز اپنایا اور کہا کہ ’’شادی دہلی کے لڈو جیسی ہے، کھاؤ تو بھی مشکل، نہ کھاؤ تو بھی مشکل۔‘‘ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کے دور میں شادی کی رسمی کارروائیاں بھی زیادہ اہم نہیں سمجھی جاتی تھیں، یہاں تک کہ انہیں بعد میں یاد دلایا گیا کہ رجسٹر پر دستخط بھی کرنے ہیں۔
انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ اور امیتابھ بچن قانونی طور پر شادی شدہ ہی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے رجسٹریشن مکمل نہیں کی تھی۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امیتابھ بچن بھی شادی کے بارے میں یہی سوچ رکھتے ہیں تو جیا بچن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مگر وہ ایسی بات سننا پسند نہیں کریں گی۔
اگرچہ اداکارہ نے یہ تمام گفتگو مزاحیہ انداز میں کی، تاہم ان کے بیانات سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئے اور صارفین اس پر دلچسپ تبصرے کر رہے ہیں۔
جیا بچن نے اپنی محبت کی کہانی کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ پہلی بار امیتابھ بچن سے ملیں تو ان کی شخصیت سے بے حد متاثر ہو گئی تھیں۔ یاد رہے کہ جیا اور امیتابھ بچن نے 1973 میں شادی کی تھی اور ان کے دو بچے ابھیشیک بچن اور شویتا بچن ہیں۔