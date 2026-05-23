عید پر ملک بھر میں ہیٹ ویو کا خدشہ، محکمہ موسمیات

محکمہ موسمیات (PMD) اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (PDMA) نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں شدید ہیٹ ویو (گرمی کی لہر) کا الرٹ جاری کیا ہے۔

اس پیشگوئی کی اہم تفصیلات درج ذیل ہیں:

  • مدت: یہ ہیٹ ویو 25 مئی سے 31 مئی کے دوران برقرار رہنے کا امکان ہے۔

  • درجہ حرارت میں اضافہ: ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہ سکتا ہے۔

  • مختلف علاقوں کی صورتحال:

    • پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع (بشمول لاہور، راولپنڈی، پشاور وغیرہ) میں درجہ حرارت 42 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔

    • جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں (جیسے سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، ملتان اور بہاولپور وغیرہ) میں پارہ 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا شدید خطرہ ہے۔

    • کراچی میں بھی عید کے دنوں میں موسم شدید گرم اور حبس زدہ رہنے کی توقع ہے، جہاں درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔

حکام نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عید کے دنوں میں بلا ضرورت دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔


