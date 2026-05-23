بنوں میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا آپریشن: آٹھ شدت پسند ہلاک،10 کلوگرام وزنی دیسی ساختہ بم برآمد، پولیس

بنوں میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا بڑا آپریشن: 8 دہشتگرد ہلاک، بارودی مواد ناکارہ بناتے ہوئے تباہی کا منصوبہ ناکام
بنوں: خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں پولیس اور محکمہ انسدادِ دہشتگردی (CTD) نے خفیہ معلومات پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 8 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ میرانشاہ روڈ پر نصب 10 کلو گرام وزنی بم کو ناکارہ بنا کر دہشتگردی کی بڑی سازش ناکام بنا دی گئی۔
علی الصبح گرینڈ آپریشن اور فائرنگ کا تبادلہ
سرکاری بیان کے مطابق، تھانہ میریان کی حدود میں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن علی الصبح شروع کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو مکمل گھیرے میں لے لیا، جس کے بعد دہشتگردوں اور پولیس کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 8 شدت پسند موقع پر ہی مارے گئے جبکہ کئی کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔
ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال اور بم برآمدگی
اس آپریشن کی نگرانی ایس پی رورل بنوں، دو ایس ڈی پی اوز اور ایس پی سی ٹی ڈی نے کی۔ سیکیورٹی ٹیموں نے شدت پسندوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے جدید ڈرون سرویلنس اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔
اسی کارروائی کے دوران میرانشاہ روڈ پر آزاد منڈی کے قریب سے 10 کلوگرام وزنی دیسی ساختہ بم (IED) برآمد ہوا، جسے بم ڈسپوزل اسکوڈ (BDS) نے فوری کارروائی کر کے ناکارہ بنا دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ بم روڈ اوپننگ ڈیوٹی (ROD) پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے لگایا گیا تھا۔
اعلیٰ حکام کی جانب سے جرات اور قربانی کو خراجِ تحسین
آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے بنوں پولیس اور سی ٹی ڈی ٹیموں کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا:
“کے پی پولیس ہر محاذ پر دہشتگردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارے جوانوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ امن و امان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔”
دوسری جانب، وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے بھی اس کامیاب آپریشن پر فورسز کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کامیاب حکمتِ عملی پر سیکیورٹی ٹیموں کو خراجِ تحسین پیش کیا اور آپریشن کے دوران جامِ شہادت نوش کرنے والے پولیس اہلکار کی قربانی کو عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لواحقین سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔