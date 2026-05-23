تازہ تر ین
پاکستان

عیدی کے نام پر رشوت لینے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف بھیک مانگنے کے مقدمے درج

لاہور میں عیدی کے نام پر شہریوں سے رقم لینے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے بھیک مانگنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق عید کے موقع پر کچھ اہلکاروں کی جانب سے شہریوں سے زبردستی یا غیر قانونی طور پر ’عیدی‘ وصول کرنے کی شکایات سامنے آئیں، جس پر محکمہ پولیس نے فوری ایکشن لیا۔ محکمہ نے واضح کیا ہے کہ ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔
ترجمان کے مطابق ڈی آئی جی آپریشنز Faisal Kamran کی جانب سے پہلے ہی فیلڈ افسران کو سخت ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی برداشت نہیں کی جائے گی، تاہم شاہدرہ اور اسلام پورہ کے علاقوں میں کچھ اہلکاروں کی جانب سے عیدی کے نام پر پیسے مانگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔
شکایات کی تصدیق کے بعد انکوائری مکمل کی گئی اور متعلقہ اہلکاروں کے خلاف تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ نمبر 2548/26 جبکہ تھانہ اسلام پورہ میں مقدمہ نمبر 1186/26 درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق اہلکاروں کے خلاف بھیک مانگنے سے متعلق دفعات 155-C اور گداگری ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے واضح کیا ہے کہ ایسے عناصر کے لیے محکمہ میں کوئی جگہ نہیں جو اختیارات کا غلط استعمال کریں یا ادارے کی بدنامی کا سبب بنیں


اہم خبریں
اسلام آباد میٹروبس میں اچانک ہولناک آگ بھڑک اٹھی
مومنہ اقبال ہراسانی کیس؛ مریم نواز نے دوٹوک مؤقف دیدیا
اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی
سفارتکاری کے دوران بھی امریکہ ممکنہ طور پر ایران پر نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے: امریکی ٹی وی
وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورہ چین پر روانہ
عیدالاضحٰی پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ، پہلی ٹرین آج کوئٹہ سے روانہ ہوگی
اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والی میٹرو بس میں آگ لگ گئی
کشمیر سے تعلق رکھنے والا سابق ٹیکسی ڈرائیور مانچسٹر کا لارڈ میئر منتخب
اسٹیٹ بینک نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا
برٹش پاکستانی سائنسدان نے اے آئی کی مدد سے ڈیمنشیا کی بروقت تشخیص ممکن بنا دی
حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کردی
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے
کراچی کے مختلف علاقوں کو گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان
آرمی چیف عاصم منیر کا دورہ ایران خطے کی صورتِ حال پر اہم بات چیت متوقع
لندن میں شدید گرمی کی لہر، ‘یلو ہیلتھ الرٹ’ جاری
خاتون کو ہراساں، بلیک میل کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے، مریم نواز





دلچسپ و عجیب
امریکا نے اڑن طشتریوں سے متعلق خفیہ فائلوں کا دوسرا حصہ جاری کردیا
8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی غلطی پکڑلی، ایجنسی کا نشاندہی پر شکریہ
امریکا: فٹبال فیلڈ کے برابر گھاس کاٹنے کا انوکھا ریکارڈ
کیڑے والے بسکٹ، جاپان کا عجیب اور مشہور اسنیک
خاتون کے ہاں پانچ دن میں چار بچوں کی پیدائش، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain