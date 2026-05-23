عیدی کے نام پر رشوت لینے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف بھیک مانگنے کے مقدمے درج

لاہور میں عیدی کے نام پر شہریوں سے رقم لینے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے بھیک مانگنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔
پولیس حکام کے مطابق عید کے موقع پر کچھ اہلکاروں کی جانب سے شہریوں سے زبردستی یا غیر قانونی طور پر ’عیدی‘ وصول کرنے کی شکایات سامنے آئیں، جس پر محکمہ پولیس نے فوری ایکشن لیا۔ محکمہ نے واضح کیا ہے کہ ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے۔
ترجمان کے مطابق ڈی آئی جی آپریشنز Faisal Kamran کی جانب سے پہلے ہی فیلڈ افسران کو سخت ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی برداشت نہیں کی جائے گی، تاہم شاہدرہ اور اسلام پورہ کے علاقوں میں کچھ اہلکاروں کی جانب سے عیدی کے نام پر پیسے مانگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔
شکایات کی تصدیق کے بعد انکوائری مکمل کی گئی اور متعلقہ اہلکاروں کے خلاف تھانہ شاہدرہ میں مقدمہ نمبر 2548/26 جبکہ تھانہ اسلام پورہ میں مقدمہ نمبر 1186/26 درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق اہلکاروں کے خلاف بھیک مانگنے سے متعلق دفعات 155-C اور گداگری ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے واضح کیا ہے کہ ایسے عناصر کے لیے محکمہ میں کوئی جگہ نہیں جو اختیارات کا غلط استعمال کریں یا ادارے کی بدنامی کا سبب بنیں
