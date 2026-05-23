انمول پنکی اور اس کے ساتھیوں کے بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل والٹس منجمد کرنے کا فیصلہ

ذرائع اور میڈیا رپورٹس کے مطابق انمول عرف پنکی کیس میں تحقیقاتی اداروں نے اہم قدم اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھیوں اور مبینہ نیٹ ورک سے جڑے افراد کے:
- بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے
- ڈیجیٹل والٹس (EasyPaisa/JazzCash وغیرہ جیسے اکاؤنٹس) بھی فریز کیے جا رہے ہیں
- مشتبہ مالی ٹرانزیکشنز کی مکمل چھان بین جاری ہے
تحقیقات کے دوران یہ بھی سامنے آیا ہے کہ نیٹ ورک سے جڑے افراد کے مالی لین دین کی نگرانی کئی مہینوں سے جاری تھی، اور اب شواہد کی بنیاد پر کارروائی کو تیز کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق اس کیس میں پہلے بھی متعدد اہلکاروں اور مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ ہو چکی ہے جبکہ مزید گرفتاریاں اور انکشافات بھی متوقع ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام مبینہ منشیات نیٹ ورک کی مالی کمر توڑنے اور اس کے رابطوں کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔