جرمنی اور ایران کے بعد ترکیہ میں بھی غیر قانونی افغان مہاجرین کےخلاف کارروائیوں میں تیزی آگئی

ترک حکام کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں، خاص طور پر افغان شہریوں کے خلاف گرفتاریوں اور ملک بدری کی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ مختلف شہروں میں پولیس اور امیگریشن ٹیمیں مشترکہ کارروائیاں کر رہی ہیں۔
ذرائع کے مطابق:
- بڑی تعداد میں غیر قانونی افغان مہاجرین کو حراست میں لیا جا رہا ہے
- شناختی دستاویزات اور رہائشی اجازت ناموں کی سخت جانچ پڑتال جاری ہے
- کئی افراد کو سرحدی مراکز کے ذریعے واپس بھیجنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے
ترک حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ملک میں غیر قانونی امیگریشن کو کنٹرول کرنے اور سکیورٹی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل جرمنی اور ایران میں بھی اسی نوعیت کی سخت کارروائیاں رپورٹ ہو چکی ہیں۔