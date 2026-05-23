تازہ تر ین
کھیل

ایشز کی تیاری، انگلش ٹیم اگلے سال پاکستان کیخلاف ٹیسٹ میچ کھیلے گی

پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے سال مئی میں انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کھیلے گی جسے ایشز سیریز سے قبل انگلش ٹیم کی تیاریوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔

برطانوی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان مجوزہ ٹیسٹ میچ ایسے وقت میں شیڈول کیا گیا ہے جب انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) بھی جاری ہوگی، انگلینڈ کے متعدد کھلاڑی آئی پی ایل کی وجہ سے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ چکے ہیں۔

برطانوی میڈیا کے مطابق پاکستان نے 2027 میں وائٹ بال سیریز کے لیے انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے اور انگلینڈ کے پاس ایشز سیریز سے قبل ایک ٹیسٹ میچ کی جگہ خالی تھی۔

رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ انگلش ٹیم کا فیوچر ٹور پروگرام (ایف ٹی پی) اولمپک گیمز کے ساتھ بھی تصادم کر رہا ہے کیونکہ اولمپکس کے دوران انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز شیڈول ہے۔

یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے درمیان 2028 میں تین ٹیسٹ میچز کی سیریز شیڈول ہے، اولمپکس گیمز 14 جولائی سے 30 جولائی 2028 تک منعقد ہوں گے۔

رپورٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ انگلینڈ کے بہترین آل فارمیٹ کھلاڑیوں کا اولمپکس کی وجہ سے ہوم ٹیسٹ سیریز میں شرکت نہ کرنے کا امکان ہے۔


اہم خبریں
کیا آپ کا نام مفت موبائل فون جیتنے والوں کی فہرست میں ہے؟ چیک کریں!
دوسرا پاسپورٹ حاصل کرنے کیلئے آسان ترین 10 ممالک کے نام سامنے آ گئے
اسلام آباد میٹروبس میں اچانک ہولناک آگ بھڑک اٹھی
مومنہ اقبال ہراسانی کیس؛ مریم نواز نے دوٹوک مؤقف دیدیا
اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات کروا دی گئی
سفارتکاری کے دوران بھی امریکہ ممکنہ طور پر ایران پر نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے: امریکی ٹی وی
وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورہ چین پر روانہ
عیدالاضحٰی پر 3 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ، پہلی ٹرین آج کوئٹہ سے روانہ ہوگی
اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والی میٹرو بس میں آگ لگ گئی
کشمیر سے تعلق رکھنے والا سابق ٹیکسی ڈرائیور مانچسٹر کا لارڈ میئر منتخب
اسٹیٹ بینک نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا اعلان کر دیا
برٹش پاکستانی سائنسدان نے اے آئی کی مدد سے ڈیمنشیا کی بروقت تشخیص ممکن بنا دی
حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کردی
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے
کراچی کے مختلف علاقوں کو گیس کی فراہمی معطل کرنے کا اعلان
آرمی چیف عاصم منیر کا دورہ ایران خطے کی صورتِ حال پر اہم بات چیت متوقع





دلچسپ و عجیب
امریکا نے اڑن طشتریوں سے متعلق خفیہ فائلوں کا دوسرا حصہ جاری کردیا
8 سالہ پاکستانی نژاد بچے نے ناسا کی غلطی پکڑلی، ایجنسی کا نشاندہی پر شکریہ
امریکا: فٹبال فیلڈ کے برابر گھاس کاٹنے کا انوکھا ریکارڈ
کیڑے والے بسکٹ، جاپان کا عجیب اور مشہور اسنیک
خاتون کے ہاں پانچ دن میں چار بچوں کی پیدائش، ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے
چیونٹیوں کی دنیا : مکمل اور منظم تہذیب کی حیرت انگیز مثال
کینیڈا: چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
شادی کے موقع پر جوڑے کا ایک دوسرے سے ریسلنگ مقابلہ، ہارنے والا زندگی بھر گھریلو کام کرے گا
   پاکستان       انٹر نیشنل          کھیل         شوبز          بزنس          سائنس و ٹیکنالوجی         دلچسپ و عجیب         صحت        کالم     
Copyright © 2021 All Rights Reserved Dailykhabrain