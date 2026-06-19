Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    آفت لگو گی۔ جہاز میں بیٹھی خاتون کا حبہ بخاری کو وزن گھٹانے کا مشورہ

    By

    اداکارہ حبا بخاری نے کہا ہے کہ کچھ عرصہ قبل دوران سفر انہیں ایک خاتون نے پرواز میں سب کے سامنے دور سے کہا کہ اگر وہ اپنا وزن تھوڑا کم کرلیں تو وہ ’آف/ت‘ لگیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں حبا بخاری نے کہا کہ اگر انہیں اپنے جسم کے کسی حصے کو بہتر بنانے کا موقع ملے تو وہ اپنا قد تھوڑا سا بڑھائیں گی

    Keep Reading