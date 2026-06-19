آفت لگو گی۔ جہاز میں بیٹھی خاتون کا حبہ بخاری کو وزن گھٹانے کا مشورہ

اداکارہ حبا بخاری نے کہا ہے کہ کچھ عرصہ قبل دوران سفر انہیں ایک خاتون نے پرواز میں سب کے سامنے دور سے کہا کہ اگر وہ اپنا وزن تھوڑا کم کرلیں تو وہ ’آف/ت‘ لگیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں حبا بخاری نے کہا کہ اگر انہیں اپنے جسم کے کسی حصے کو بہتر بنانے کا موقع ملے تو وہ اپنا قد تھوڑا سا بڑھائیں گی
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