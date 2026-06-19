کنزہ ہاشمی: بچپن میں بھوتوں سے ڈرتی تھی، بڑے ہوکر انسان زیادہ خوفناک لگے

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اور خوبرو اداکارہ کنزہ ہاشمی نے اپنے حالیہ انٹرویو میں زندگی کے تلخ ترین اور لرزہ خیز واقعات سے پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بچپن میں بھوتوں یا غیر مرئی چیزوں سے ڈرنے والی کنزہ کو اب بڑے ہو کر اندازہ ہوا ہے کہ دنیا میں انسانوں سے زیادہ خوفناک اور خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔
حال ہی میں دیے گئے ایک ڈیجیٹل انٹرویو میں انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے شدید عدم تحفظ اور جنونی مداحوں (Stalkers) کے خوفناک واقعات شیئر کیے، جس کے باعث ان کا لوگوں پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔
⚠️ گھر کے وفادار ملازمین کی غداری اور جاسوسی
کنزہ ہاشمی نے بتایا کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ان کے اپنے گھر کے ملازمین کی غداری تھا۔
7 سالہ بھروسہ: اداکارہ کے مطابق ان کے گھر کا عملہ پچھلے 7 سال سے ان کے ساتھ تھا اور وہ ان پر اندھا اعتماد کرتی تھیں۔
پیسوں کا لالچ: بیرونِ ملک مقیم ایک جنونی مداح نے ان کے ملازمین کو بھاری رقم کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔
پرائیویسی پامال: وہ ملازمین گھر کے اندر سے کنزہ ہاشمی کی نجی تصاویر، ان کے زیرِ استعمال ذاتی اشیاء اور یہاں تک کہ ان کی میڈیسنز (ادویات) کی تصویریں کھینچ کر خفیہ طور پر اس نامعلوم شخص کو بھیجتے تھے۔ جب یہ سچائی سامنے آئی تو کنزہ ہاشمی شدید ذہنی صدمے (شاک) کا شکار ہو گئیں۔