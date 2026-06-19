عماد عرفانی کی تصاویر کا موازنہ نوجوان عمران خان سے ہونے لگا

پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف ماڈل اور اداکار عماد عرفانی کی حالیہ تصاویر نے سوشل میڈیا پر ایک نیا طوفان برپا کر دیا ہے، جہاں مداح ان کی شباہت اور اسٹائل کا موازنہ سابق وزیر اعظم اور سابق کرکٹر عمران خان کے جوانی کے دور سے کر رہے ہیں۔
ایک حالیہ وائرل فوٹو شوٹ کے بعد، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دونوں شخصیات کی تصاویر کے کولاج (Collage) تیزی سے شیئر ہو رہے ہیں، جس نے انٹرنیٹ صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔
📸 وائرل فوٹو شوٹ اور حیران کن مماثلت
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عماد عرفانی کا ہیئر اسٹائل، چہرے کے نقوش، تیکھے نین نقش اور ان کا روایتی انداز 1970 اور 1980 کی دہائی کے نوجوان عمران خان سے ناقابلِ یقین حد تک ملتا جلتا ہے۔
مداحوں کا ردِعمل: سوشل میڈیا صارفین اور بالخصوص خواتین مداحوں کی جانب سے کمنٹس سیکشن میں شدید حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کثرت سے تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ عماد عرفانی میں عمران خان کے جوانی کے دور کا ‘چارم’ اور ‘کشش’ جھلکتی ہے۔
بائیوپک کی فرمائش: کئی صارفین نے تو یہاں تک مشورہ دے ڈالا ہے کہ اگر مستقبل میں عمران خان کی زندگی پر کوئی بائیوپک (سوانحی فلم) بنائی جائے، تو عماد عرفانی اس کردار کے لیے سب سے بہترین اور موزوں ترین انتخاب ثابت ہوں گے۔