اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا: امریکی

واشنگٹن: ایک امریکی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کا مقصد سرحدی کشیدگی کو کم کرنا اور خطے میں مزید تصادم کو روکنا ہے۔
امریکی عہدیدار کے مطابق اس معاہدے کے لیے گزشتہ کئی روز سے سفارتی سطح پر رابطے جاری تھے، جن میں مختلف علاقائی اور بین الاقوامی فریقوں نے بھی کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے تحت دونوں جانب سے حملے روکنے اور سرحدی علاقوں میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ فریقوں کے درمیان رابطے برقرار رکھے جائیں گے، جبکہ عالمی برادری نے بھی اس پیش رفت کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے خطے میں امن کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔
تاہم اسرائیل اور حزب اللہ کی جانب سے معاہدے کی تمام تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں، اور صورتحال پر عالمی سطح پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔