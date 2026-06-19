حج کے بعد وسیم اکرم نے 5 کنال زمین مسجد اور مدرسے کے لیے وقف کردی۔

سابق کپتان وسیم اکرم کا تاریخی فیصلہ: ہوٹل کی جگہ پانچ کنال زمین اور خطیر رقم مسجد کے لیے وقف
پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور لیجنڈری فاسٹ بولر وسیم اکرم نے کراچی میں 5 سٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے مختص کی گئی اپنی قیمتی زمین پر اب ایک عالیشان مسجد اور مدرسہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، فریضۂ حج کی ادائیگی کے بعد انہوں نے یہ پوری 5 کنال زمین اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا بڑا فیصلہ کیا۔
گزشتہ روز اس مقدس منصوبے کا سنگِ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، جس کی پروقار تقریب میں کرکٹ اور دینِ اسلام کی معروف شخصیات بشمول انضمام الحق، سعید انور، محمد یوسف اور نامور عالمِ دین مولانا طارق جمیل نے خصوصی شرکت کی۔
اس اہم موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وسیم اکرم نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا:
"سفرِ حج پر روانگی سے قبل میرا ارادہ یہاں ایک فائیو سٹار ہوٹل بنانے کا تھا، لیکن وہاں جا کر میرا ذہن بالکل بدل گیا، اور اس تبدیلی کا ایک بڑا کریڈٹ سعید انور بھائی کو بھی جاتا ہے۔ اب میری دلی خواہش ہے کہ اس جگہ پر ایک شاندار اور خوبصورت مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ بھی قائم کیا جائے، جو میرے والدین کے لیے صدقۂ جاریہ اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔”
انہوں نے مزید بتایا کہ وہ اس کارِ خیر کے لیے ابتدائی طور پر پانچ کروڑ روپے مختص کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی اخراجات آئیں گے، وہ خود برداشت کریں گے۔ مسجد کا طرزِ تعمیر ترکیہ کی تاریخی اور خوبصورت مساجد کے ڈیزائن پر مبنی ہوگا، جہاں نمازیوں کے لیے تمام جدید اور بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ "میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور سعید انور بھائی کی مخلصانہ کوششوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے مجھے اس راستے پر گامزن کیا جہاں دلوں کو حقیقی سکون ملتا ہے۔”