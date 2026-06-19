آسٹریلیا کی شاندار آل راؤنڈ کارکردگی

آسٹریلیا نے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالف ٹیم کو ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ بلے بازوں نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے مضبوط مجموعہ اسکور کیا، جبکہ باؤلرز نے نپی تلی لائن اور لینتھ کے ساتھ حریف ٹیم کو دباؤ میں رکھا۔
فیلڈنگ کے شعبے میں بھی آسٹریلوی کھلاڑیوں نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی، اہم کیچز اور برق رفتار رن آؤٹس کے ذریعے میچ کا رخ اپنے حق میں موڑ دیا۔ ٹیم کی اجتماعی کارکردگی نے ثابت کیا کہ آسٹریلیا بیٹنگ، باؤلنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبوں میں مکمل توازن رکھتا ہے۔
اس آل راؤنڈ پرفارمنس کی بدولت آسٹریلیا نے نہ صرف اہم کامیابی حاصل کی بلکہ آئندہ مقابلوں کے لیے بھی اپنے مضبوط عزائم کا اظہار کر دیا۔