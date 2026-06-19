پاکستان ہاکی ٹیم کی مسلسل 11ویں شکست، بیلجیم نے 6-0 سے ہرادیا

ایف آئی ایچ (FIH) پرو ہاکی لیگ کے دوران بیلجیم میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بیلجیم نے پاکستان کو 0-6 سے بدترین شکست دے دی ہے۔ اس ہزیمت کے بعد عالمی ہاکی میں تین دہائیوں تک راج کرنے والی پاکستانی ٹیم کی مسلسل ناکامیوں کا سلسلہ مزید دراز ہو گیا ہے، اور یہ پرو لیگ میں گرین شرٹس کی مسلسل 11ویں شکست ہے۔
اس سے قبل اسی دورے کے پہلے میچ میں بھی بیلجیم نے پاکستان کو 1-7 سے عبرتناک شکست دی تھی، جس کے بعد دوسرے مقابلے میں بھی پاکستانی ٹیم کم بیک کرنے میں مکمل ناکام رہی۔
🏑 میچ کی اہم تفصیلات اور بیلجیم کی برتری
پہلا ہاف اور یکطرفہ مقابلہ: میچ کے آغاز سے ہی عالمی نمبر ایک اور مضبوط بیلجیم کی ٹیم نے پاکستانی ڈیفنس پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ پہلے ہاف کے اختتام تک ہی بیلجیم نے میچ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔
دفاعی لائن کی ناکامی: پاکستان کی غفلت اور کمزور دفاعی حکمتِ عملی کے باعث بیلجیم کے فارورڈز کو گول پوسٹ پر حملے کرنے کے آسان مواقع ملے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مقررہ وقت میں 6 گول داغ دیے۔
پاکستان کا بے بس کھیل: پاکستان کی جانب سے فارورڈ لائن نے چند مواقع ضرور بنائے، تاہم بیلجیم کے مضبوط اور تجربہ کار دفاع کے سامنے گرین شرٹس ایک بھی گول اسکور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔
📉 پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان کی مایوس کن صورتحال
مسلسل 11ویں شکست: اس مایوس کن کارکردگی کے ساتھ پاکستان ایونٹ میں مسلسل 11 میچز ہار چکا ہے اور 9 ٹیموں کے اس ٹورنامنٹ میں پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آخری (نویں) نمبر پر موجود ہے۔
گول ڈفرنس کا بڑا خسارہ: مسلسل شکستوں اور بھاری مارجن سے گول کھانے کی وجہ سے پاکستان کا گول ڈفرنس منفی پوزیشن میں مزید نیچے چلا گیا ہے، جو ٹیم کی حالیہ تاریخ کی بدترین کارکردگیوں میں سے ایک ہے۔