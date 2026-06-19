ایران کے انتباہ کے باعث وینس کا سوئٹزرلینڈ دورہ ملتوی

ایران کی جانب سے سخت انتباہات اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث سوئٹزرلینڈ میں ہونے والا اہم سفارتی دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ دورہ مبینہ طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری امن مذاکرات کے اگلے مرحلے سے متعلق تھا، جو سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ہونا تھا۔ تاہم ایران کی جانب سے حالیہ سخت مؤقف، خطے میں اسرائیل کے ساتھ کشیدگی اور سکیورٹی خدشات کے باعث اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔
سفارتی ذرائع کے مطابق ایران نے بعض شرائط پر عملدرآمد اور خطے میں اسرائیلی کارروائیوں کے تسلسل پر تحفظات کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد مذاکراتی عمل میں تعطل پیدا ہوا۔ سوئس حکام نے کہا ہے کہ وہ آئندہ بھی ثالثی اور مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، مگر صورتحال کے معمول پر آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں جاری بحران اور ایران کے سخت انتباہی مؤقف کے بعد سامنے آیا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں جاری سفارتی کوششوں کو ایک اور دھچکا لگا ہے۔
Iran کے انتباہ اور سکیورٹی صورتحال میں بگاڑ کے بعد Switzerland کا دورہ مؤخر کیا گیا، جبکہ Venice سے متعلق قیاس آرائیوں کی بھی تردید یا تصدیق واضح طور پر سامنے نہیں آئی۔