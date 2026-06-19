پاکستان کو دنیا بھر میں عزت، وقار اور پہچان مل رہی ہے: شہباز شریف

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو دنیا بھر میں عزت، وقار اور نئی پہچان مل رہی ہے، جو حکومت کی مؤثر سفارت کاری، معاشی استحکام اور قومی یکجہتی کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔
اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ عرصے میں عالمی سطح پر اپنی ساکھ بہتر بنائی ہے اور مختلف بین الاقوامی فورمز پر ملک کا مؤقف مؤثر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معاشی ترقی، سرمایہ کاری کے فروغ اور عوامی فلاح کے منصوبوں پر بھرپور توجہ دے رہی ہے تاکہ پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ریاست بنایا جا سکے۔
شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملک کی ترقی، امن و استحکام اور عوام کی خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے، جبکہ عالمی برادری کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے بھی عملی اقدامات جاری ہیں۔