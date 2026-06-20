بھارتی اداکارہ سرگن مہتا نے پاکستانی ڈراموں کی تعریف کی اور اپنے پسندیدہ اداکاروں کی فہرست شیئر کی

بھارتی اداکارہ سرگن مہتا نے پاکستانی ڈراموں کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں اعلیٰ معیار کا منفرد اور حقیقت سے قریب مواد تیار کیا جاتا ہے، جسے بھارت سمیت دنیا بھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔
ایک حالیہ انٹرویو میں سرگن مہتا نے پاکستانی ڈراموں کی کہانی، اداکاری اور ہدایت کاری کو سراہتے ہوئے اپنے پسندیدہ پاکستانی فنکاروں کے نام بھی شیئر کیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی ڈرامے باقاعدگی سے دیکھتی ہیں اور یہاں کے فنکاروں کی اداکاری سے بہت متاثر ہیں۔
سرگن مہتا کا کہنا تھا کہ پاکستانی انڈسٹری میں بے شمار باصلاحیت اداکار موجود ہیں، جن کا کام بین الاقوامی سطح پر بھی قابلِ تعریف ہے۔ ان کے اس بیان کو سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی مل رہی ہے اور صارفین دونوں ممالک کے فنکاروں کے درمیان ثقافتی روابط کو مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔