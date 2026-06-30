برازیل کے صدر لوئز لولا نے غزہ صورتحال پر نیتن یاہو کو ذمہ دار قرار دے دیا

برازیل کے صدر لوئز اناسیو لولا دا سلوا کا غزہ جنگ پر بیان
برازیل کے صدر لوئز اناسیو لولا دا سلوا نے غزہ کی صورتحال پر اسرائیلی حکومت اور وزیرِاعظم بینجمن نیتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ لولا نے کہا کہ غزہ میں جاری کارروائیوں کا سب سے زیادہ اثر خواتین اور بچوں پر پڑ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہونے والی تباہی کو محض جنگ قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ ان کے مطابق یہ ایک ایسا بحران ہے جس میں عام شہری، خاص طور پر بچے اور خواتین متاثر ہو رہے ہیں۔
لولا کے بیانات کے بعد برازیل اور اسرائیل کے درمیان سفارتی کشیدگی میں اضافہ ہوا، جبکہ اسرائیلی حکام نے ان کے مؤقف پر سخت ردعمل ظاہر کیا۔