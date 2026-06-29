اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جھلم کے مختلف علاقوں میں عارضی بجلی بند رہے گی

آئیسکو کا مختلف علاقوں میں بجلی کی عارضی بندش کا اعلان
اسلام آباد: اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (آئیسکو) نے اپنے نیٹ ورک پر سالانہ ترقیاتی کاموں، سسٹم کی دیکھ بھال اور جدید AMI میٹرز کی تنصیب کے سلسلے میں کل (پیر) کے روز بجلی کی عارضی معطلی کا شیڈول جاری کیا ہے۔ ترجمان آئیسکو کے مطابق، اس مرمتی کام کی وجہ سے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم سرکلز کے متعدد علاقوں میں متعین اوقات کے دوران بجلی کی سپلائی بند رہے گی۔
آئیسکو انتظامیہ نے صارفین کو زحمت پر معذرت خواہ ہوتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ کام کی جلد تکمیل کی صورت میں بجلی کی فراہمی شیڈول سے پہلے بھی بحال کی جا سکتی ہے۔
علاقہ وائز اور فیڈرز کا تفصیلی شیڈول درج ذیل ہے:
1. راولپنڈی کینٹ سرکل
صبح 6:00 سے 10:00 بجے تک: خاصالہ، روز لین، کلیال، گلشن آباد، ڈھوک نور، شاہپور، اڈیالہ، اڈیالہ جیل، شیگن، ڈیفنس روڈ، ہمایوںـ1، عسکری۔14، پی جی ایچ ایس، سمرزار، مورت، کوہالہ اور فاطمہ جناح فیڈرز۔
صبح 7:00 سے 11:00 بجے تک: رحمت آباد۔1، تکبیر۔I، چکلالہ اور کوٹ جبی فیڈرز۔
2. راولپنڈی سٹی اور اٹک سرکلز
راولپنڈی سٹی (صبح 7:00 سے 11:00 بجے تک): سیکٹر۔IV، اے پی ایچ ایس اور پی اے ایف فیڈرز۔
اٹک سرکل (صبح 7:00 سے 11:00 بجے تک): اٹک رورل، تین میلہ اور باغ نیلاب فیڈرز۔
3. جی ایس او سرکل اور گرڈ اسٹیشنز
صبح 9:00 سے شام 4:00 بجے تک: 132 کے وی گرڈ اسٹیشن آر بی منگلا کا پاور ٹرانسفارمر نمبر 1 متاثر رہے گا۔
صبح 8:00 سے شام 6:00 بجے تک: 132 کے وی چکوال تا بھگوال لائن سے منسلک علاقے متاثر ہوں گے۔